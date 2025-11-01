Рейтинг@Mail.ru
Комбриг ВСУ свалил вину за гибель подчиненных на других командиров - РИА Новости, 01.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:11 01.11.2025
Комбриг ВСУ свалил вину за гибель подчиненных на других командиров
Комбриг ВСУ свалил вину за гибель подчиненных на других командиров
Комбриг 125-й бригады ВСУ Владимир Фокин из нацбата "Азов"* потерял много своих подчиненных, пока ездил встречаться с чиновниками, а после свалил вину за их...
2025-11-01T22:11:00+03:00
2025-11-01T22:11:00+03:00
Комбриг ВСУ свалил вину за гибель подчиненных на других командиров

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Комбриг 125-й бригады ВСУ Владимир Фокин из нацбата "Азов"* потерял много своих подчиненных, пока ездил встречаться с чиновниками, а после свалил вину за их гибель на других командиров, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Комбриг 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ свалил вину за гибель своего личного состава на командиров других бригад", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в середине октября в 125-й бригаде на фоне назревающего бунта сменили комбрига, на эту должность был назначен майор Фокин из нацбата "Азов"*. Он также устроил свою жену Юлию Фокину с позывным "Мася" на высокую должность.
Комбриг Фокин ездил по городам от Львова до Харькова, встречался с политиками и чиновниками, а после "он обнаружил, что большая часть бригады куда-то испарилась, а именно "пропала без вести", отметил представитель силовых структур.
"Родственники требовали хоть какой-то информации о своих сыновьях и мужьях. Для решения этого вопроса Фокин не придумал ничего лучше, чем использовать "инновационный подход", свалив всю вину на подразделения, куда были прикомандированы его военнослужащие. При этом конкретные номера частей указаны не были", - сказал собеседник агентства.
Официальный аккаунт бригады, по его словам, выпустил пост с заявлением, что командование не несет ответственности за военнослужащих, которые были прикомандированы к другим подразделениям.
"Таким образом сложилась типичная ситуация с прикомандированными… При схеме, когда личный состав отправляется "в командировку", каждый из командиров может свалить вину на другого за утрату людей", - добавил он.
* Запрещенная в России террористическая организация
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Марочко рассказал о расстреле "Азовом"* своих дезертиров и офицера
19 сентября 2024, 07:40
 
