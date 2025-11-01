https://ria.ru/20251101/ukraina-2052418676.html
В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 01.11.2025
В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и еще нескольких областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T20:34:00+03:00
2025-11-01T20:34:00+03:00
2025-11-01T20:34:00+03:00
в мире
киев
украина
россия
вооруженные силы украины
киев
украина
россия
в мире, киев, украина, россия, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Киеве и семи областях Украины