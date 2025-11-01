Рейтинг@Mail.ru
В Раде заявили о борьбе против Зеленского после инцидента в Одессе - РИА Новости, 01.11.2025
17:31 01.11.2025
В Раде заявили о борьбе против Зеленского после инцидента в Одессе
В Раде заявили о борьбе против Зеленского после инцидента в Одессе - РИА Новости, 01.11.2025
В Раде заявили о борьбе против Зеленского после инцидента в Одессе
Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале выразил мнение, что среди жителей Украины давно распространены протестные настроения в отношении... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T17:31:00+03:00
2025-11-01T17:31:00+03:00
в мире
украина
одесса
дмитрий лубинец
артем дмитрук
верховная рада украины
вооруженные силы украины
украина
одесса
в мире, украина, одесса, дмитрий лубинец, артем дмитрук, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Одесса, Дмитрий Лубинец, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде заявили о борьбе против Зеленского после инцидента в Одессе

Депутат Рады Дмитрук заметил протестные настроения на Украине против Зеленского

© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале выразил мнение, что среди жителей Украины давно распространены протестные настроения в отношении киевских властей.
"Сопротивление народа власти началось уже давно. И если мы не видим массовых забастовок или многотысячных акций протеста, это не значит, что протест исчез", — написал Дмитрук, добавив, что протест приобрел тихую, но повсеместную форму.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В Германии сообщили Зеленскому плохие новости из-за скандала на Украине
15:10
Депутат привел в пример инцидент в Одессе, когда полиция со стрельбой устроила погоню за водителем. Водитель не остановился на посту ТЦК, однако, его задержали.
"Неужели кто-то еще думает, что этот человек пойдет воевать? В лучшем случае - тюрьма. В худшем - он просто исчезнет, как десятки тысяч других. То, что происходит сегодня, — это протест, это сопротивление, сопровождающееся инстинктом самосохранения", — заключил Дмитрук.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
А теперь спасайтесь сами: Зеленский бросил украинцев на произвол судьбы
08:00
 
В миреУкраинаОдессаДмитрий ЛубинецАртем ДмитрукВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
