Рейтинг@Mail.ru
Частные перевозчики Украины нелегально доставляют военные грузы из Польши - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:19 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/ukraina-2052237180.html
Частные перевозчики Украины нелегально доставляют военные грузы из Польши
Частные перевозчики Украины нелегально доставляют военные грузы из Польши - РИА Новости, 01.11.2025
Частные перевозчики Украины нелегально доставляют военные грузы из Польши
Водители частных автоперевозчиков из западных областей Украины нелегально перевозят военное обмундирование и экипировку из Польши, пересекая границу без очереди РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T05:19:00+03:00
2025-11-01T05:19:00+03:00
в мире
украина
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147793/14/1477931438_0:314:3084:2048_1920x0_80_0_0_4190221ec1e8208fd6a0066208f49d75.jpg
https://ria.ru/20251025/ukraina-2050521609.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147793/14/1477931438_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ff674831e7fa85ad476350739dbd61fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша
В мире, Украина, Польша
Частные перевозчики Украины нелегально доставляют военные грузы из Польши

Водители частных перевозчиков Украины нелегально везут военные грузы из Польши

© РИА Новости / Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкМеждународный пункт пропуска через украинско-польскую границу "Угринов-Долгобичув"
Международный пункт пропуска через украинско-польскую границу Угринов-Долгобичув - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в медиабанк
Международный пункт пропуска через украинско-польскую границу "Угринов-Долгобичув". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Водители частных автоперевозчиков из западных областей Украины нелегально перевозят военное обмундирование и экипировку из Польши, пересекая границу без очереди и досмотра, сообщили РИА Новости в силовых структурах со ссылкой на показания пленных украинских военных.
"По словам пленных украинских военных, которые ранее, до мобилизации, работали водителями автомобильных фур, в основном из западной Украины, водители частных компаний по автоперевозкам в закрытых фурах перевозят военную экипировку, бронежилеты из Польши", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что работа по переброске военного снаряжения доверена лишь ограниченному кругу проверенных компаний.
"Пленные, которые сами ранее работали в сфере международных перевозок, подтвердили, что эти фуры проходят польско-украинскую границу вне общего порядка, минуя таможенный контроль", — добавил собеседник агентства.
Объявление о продаже термоносков из военной помощи Италии на украинских сайтах объявлений - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Украинцы в интернете распродают военную помощь из Италии
25 октября, 04:19
 
В миреУкраинаПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала