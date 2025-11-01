https://ria.ru/20251101/ukraina-2052237180.html
Частные перевозчики Украины нелегально доставляют военные грузы из Польши
Частные перевозчики Украины нелегально доставляют военные грузы из Польши
Частные перевозчики Украины нелегально доставляют военные грузы из Польши
Водители частных автоперевозчиков из западных областей Украины нелегально перевозят военное обмундирование и экипировку из Польши, пересекая границу без очереди
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Водители частных автоперевозчиков из западных областей Украины нелегально перевозят военное обмундирование и экипировку из Польши, пересекая границу без очереди и досмотра, сообщили РИА Новости в силовых структурах со ссылкой на показания пленных украинских военных.
"По словам пленных украинских военных, которые ранее, до мобилизации, работали водителями автомобильных фур, в основном из западной Украины
, водители частных компаний по автоперевозкам в закрытых фурах перевозят военную экипировку, бронежилеты из Польши", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что работа по переброске военного снаряжения доверена лишь ограниченному кругу проверенных компаний.
"Пленные, которые сами ранее работали в сфере международных перевозок, подтвердили, что эти фуры проходят польско-украинскую границу вне общего порядка, минуя таможенный контроль", — добавил собеседник агентства.