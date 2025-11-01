Частные перевозчики Украины нелегально доставляют военные грузы из Польши

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Водители частных автоперевозчиков из западных областей Украины нелегально перевозят военное обмундирование и экипировку из Польши, пересекая границу без очереди и досмотра, сообщили РИА Новости в силовых структурах со ссылкой на показания пленных украинских военных.

"По словам пленных украинских военных, которые ранее, до мобилизации, работали водителями автомобильных фур, в основном из западной Украины , водители частных компаний по автоперевозкам в закрытых фурах перевозят военную экипировку, бронежилеты из Польши", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что работа по переброске военного снаряжения доверена лишь ограниченному кругу проверенных компаний.