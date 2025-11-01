Рейтинг@Mail.ru
В Японском море прошли учения по эвакуации космического корабля - РИА Новости, 01.11.2025
05:24 01.11.2025
В Японском море прошли учения по эвакуации космического корабля
В Японском море прошли учения по эвакуации космического корабля
Спасательные силы Тихоокеанского флота совместно с "Роскосмосом" и Росавиацией провели учения по поиску и эвакуации приводнившегося спускаемого космического... РИА Новости, 01.11.2025
2025
В Японском море прошли учения по эвакуации космического корабля

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Спасательные силы Тихоокеанского флота совместно с "Роскосмосом" и Росавиацией провели учения по поиску и эвакуации приводнившегося спускаемого космического аппарата в Японском море, сообщили в пресс-службе флота.
"Силы поисково-спасательного обеспечения Тихоокеанского флота совместно с представителями Росавиации и Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" провели совместное тактико-специальное учение по поиску и эвакуации спускаемого аппарата космического корабля при аварийной посадке в акватории Японского моря", - говорится в сообщении.
По плану учений силы поисково-спасательного обеспечения флота в своей зоне ответственности зафиксировали сигналы радиомаяков спускаемого аппарата космического корабля. Самолёт Ан-26 морской авиации Тихоокеанского флота, вылетевший для осмотра акватории, обнаружил объект и выдал его точные координаты спасательному буксирному судну "Фотий Крылов".
Буксир прибыл в район, где находился спускаемый аппарат. Группа водолазов на быстроходной лодке БЛ-680 установила на корабле надувную стабилизирующую платформу и незамедлительно отбуксировала его к спасательному судну. После этого космический корабль подняли на палубу "Фотия Крылова" для оказания квалифицированной медицинской помощи находившимся в нем "космонавтам".
"Экипаж" космического корабля осмотрела медицинская бригада. Далее в ходе учения была отработана эвакуация космонавтов на вертолете Ми-8 Дальневосточного авиационного поисково-спасательного центра Росавиации. Эвакуация проводилась беспосадочным способом - "зависший" над судном вертолет забрал "космонавта" с помощью специальной лебёдки.
"В ходе учения силы Тихоокеанского флота показали высокую профессиональную подготовку и готовность к выполнению задач по поисково-спасательному обеспечению полётов космических аппаратов", - сказал начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота Анатолий Сагарев.
