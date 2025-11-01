В Японском море прошли учения по эвакуации космического корабля

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Спасательные силы Тихоокеанского флота совместно с "Роскосмосом" и Росавиацией провели учения по поиску и эвакуации приводнившегося спускаемого космического аппарата в Японском море, сообщили в пресс-службе флота.

"Силы поисково-спасательного обеспечения Тихоокеанского флота совместно с представителями Росавиации и Государственной корпорации по космической деятельности " Роскосмос " провели совместное тактико-специальное учение по поиску и эвакуации спускаемого аппарата космического корабля при аварийной посадке в акватории Японского моря", - говорится в сообщении.

По плану учений силы поисково-спасательного обеспечения флота в своей зоне ответственности зафиксировали сигналы радиомаяков спускаемого аппарата космического корабля. Самолёт Ан-26 морской авиации Тихоокеанского флота, вылетевший для осмотра акватории, обнаружил объект и выдал его точные координаты спасательному буксирному судну "Фотий Крылов".

Буксир прибыл в район, где находился спускаемый аппарат. Группа водолазов на быстроходной лодке БЛ-680 установила на корабле надувную стабилизирующую платформу и незамедлительно отбуксировала его к спасательному судну. После этого космический корабль подняли на палубу "Фотия Крылова" для оказания квалифицированной медицинской помощи находившимся в нем "космонавтам".

"Экипаж" космического корабля осмотрела медицинская бригада. Далее в ходе учения была отработана эвакуация космонавтов на вертолете Ми-8 Дальневосточного авиационного поисково-спасательного центра Росавиации. Эвакуация проводилась беспосадочным способом - "зависший" над судном вертолет забрал "космонавта" с помощью специальной лебёдки.