В Турции отстранили 149 футбольных судей после скандала со ставками
Футбол
 
11:39 01.11.2025 (обновлено: 11:57 01.11.2025)
В Турции отстранили 149 футбольных судей после скандала со ставками
В Турции отстранили 149 футбольных судей после скандала со ставками - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
В Турции отстранили 149 футбольных судей после скандала со ставками
Дисциплинарный комитет федерации футбола Турции отстранил 149 арбитров в связи со ставками на матчи, сообщил президент Турецкой футбольной федерации (TFF)... РИА Новости Спорт, 01.11.2025
турция
спорт, турция
Футбол, Спорт, Турция
В Турции отстранили 149 футбольных судей после скандала со ставками

В Турции отстранили 149 футбольных судей из-за ставок на матчи

Футбольный мяч
Футбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Дисциплинарный комитет федерации футбола Турции отстранил 149 арбитров в связи со ставками на матчи, сообщил президент Турецкой футбольной федерации (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу.
Судьи в рамках расследования отстранены на срок от восьми до 12 месяцев. Позднее они могут быть дисквалифицированы пожизненно. Всего в нарушениях за последние пять лет обвинялись 152 арбитра, 22 из которых представляют высший дивизион, однако санкциям были подвергнуты 149 рефери. Хаджиосманоглу отмечает, что расследование началось с матча второй лиги "Анакараспор" - "Назилли Беледиеспор" (0:0) сезона-2023/24.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
В Турции отстранили женщину-арбитра и инспектора ФИФА из-за секс-видео
6 октября 2024, 17:59
"Мы начали с судей, проведя консультации с государственными органами. Мы ожидали 10–15 судей, но я был разочарован, когда были озвучены настоящие цифры. Мы примем необходимые меры", - приводит слова Хаджиосманоглу TRT Haber со ссылкой на CNN Turk.
По словам президента TFF, расследование по факту ставок судьями будет продолжено, в деле могут быть замешаны около 3700 футболистов.
"Теперь очередь за игроками. Наши коллеги работают над решениями. Все будет вестись прозрачно, список игроков получен, решения предоставлены. Обращения в дисциплинарный комитет будут направлены примерно через 10 дней", - добавил он.
Глава федерации также отметил, что наличие аккаунта в букмекерской конторе не является нарушением, пока лицо не совершает с него ставки. При этом 80% пари были сделаны на матчи иностранных чемпионатов.
Футболисты Адана Демирспор - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Игроки "Адана Демирспор" ушли с поля в первом тайме матча с "Галатасараем"
9 февраля, 20:20
 
Футбол
 
