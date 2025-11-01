В Турции отстранили 149 футбольных судей после скандала со ставками

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Дисциплинарный комитет федерации футбола Турции отстранил 149 арбитров в связи со ставками на матчи, сообщил президент Турецкой футбольной федерации (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу.

Судьи в рамках расследования отстранены на срок от восьми до 12 месяцев. Позднее они могут быть дисквалифицированы пожизненно. Всего в нарушениях за последние пять лет обвинялись 152 арбитра, 22 из которых представляют высший дивизион, однако санкциям были подвергнуты 149 рефери. Хаджиосманоглу отмечает, что расследование началось с матча второй лиги "Анакараспор" - "Назилли Беледиеспор" (0:0) сезона-2023/24.

"Мы начали с судей, проведя консультации с государственными органами. Мы ожидали 10–15 судей, но я был разочарован, когда были озвучены настоящие цифры. Мы примем необходимые меры", - приводит слова Хаджиосманоглу TRT Haber со ссылкой на CNN Turk.

По словам президента TFF, расследование по факту ставок судьями будет продолжено, в деле могут быть замешаны около 3700 футболистов.

"Теперь очередь за игроками. Наши коллеги работают над решениями. Все будет вестись прозрачно, список игроков получен, решения предоставлены. Обращения в дисциплинарный комитет будут направлены примерно через 10 дней", - добавил он.