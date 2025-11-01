Колосков порассуждал, чего не хватает ЦСКА

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Успешно выступающей в чемпионате страны московской команде ЦСКА пока не хватает игрового класса и стабильно забивающих голы нападающих, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Армейцы в пятницу на своей арене со счетом 2:0 победили "Нижний Новгород". ЦСКА с 30 очками возглавил турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ).
«
"Честно говоря, я в матче с командой из Нижнего Новгорода от ЦСКА ожидал большего. Но у них нет центральных нападающих, и из-за этого у команды возникают большие проблемы. Форвардов нет как таковых, причем уже давно. (Ушедший в августе 2024 года в греческий ПАОК) Федор Чалов еще хоть более-менее соответствовал этому статусу, он хотя бы забивал немало мячей. А эти игроки (Тамерлан Мусаев и Алеррандро) не забивают. У ЦСКА нет класса в игре. Именно футбольного класса команде пока не хватает", - сказал Колосков.