ЦСКА разгромил "Локомотив-Кубань" с разницей в 40 очков в Единой лиге ВТБ
21:27 01.11.2025
ЦСКА разгромил "Локомотив-Кубань" с разницей в 40 очков в Единой лиге ВТБ
ЦСКА разгромил "Локомотив-Кубань" с разницей в 40 очков в Единой лиге ВТБ
Баскетбольный ЦСКА нанес крупное поражение краснодарскому "Локомотиву-Кубани" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
/20251031/shay-2052218024.html
спорт, цска, нижний новгород, зенит (санкт-петербург), единая лига втб
Баскетбол, Спорт, ЦСКА, Нижний Новгород, Зенит (Санкт-Петербург), Единая Лига ВТБ
ЦСКА разгромил "Локомотив-Кубань" с разницей в 40 очков в Единой лиге ВТБ

ЦСКА победил "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Баскетбольный ЦСКА нанес крупное поражение краснодарскому "Локомотиву-Кубани" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла в субботу в Москве и завершилась победой армейцев со счетом 104:64 (34:16, 22:16, 23:15, 25:17). Самым результативным в составе победителей стал Мело Тримбл, набравший 18 очков. У "Локомотива-Кубани" по 10 очков набрали Патрик Миллер и Винс Хантер.
ЦСКА одержал семь побед при одном поражении и занимает первое место в турнирной таблице. "Локомотив-Кубань" с пятью победами и тремя поражениями идет на шестой позиции.
В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с "Нижним Новгородом" 5 ноября, "Локомотив-Кубань" примет петербургский "Зенит" 9 ноября.
Баскетбол
 
