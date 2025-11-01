ЦСКА разгромил "Локомотив-Кубань" с разницей в 40 очков в Единой лиге ВТБ

Встреча прошла в субботу в Москве и завершилась победой армейцев со счетом 104:64 (34:16, 22:16, 23:15, 25:17). Самым результативным в составе победителей стал Мело Тримбл, набравший 18 очков. У "Локомотива-Кубани" по 10 очков набрали Патрик Миллер и Винс Хантер.