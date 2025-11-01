Рейтинг@Mail.ru
Циципас снялся с домашнего турнира в Афинах
Теннис
 
15:06 01.11.2025 (обновлено: 17:10 01.11.2025)
Циципас снялся с домашнего турнира в Афинах
Циципас снялся с домашнего турнира в Афинах - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Циципас снялся с домашнего турнира в Афинах
Греческий теннисист Стефанос Циципас заявил, что не примет участия в домашнем турнире в Афинах по рекомендации врача. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
теннис
спорт
атр
стефанос циципас
спорт, атр, стефанос циципас
Теннис, Спорт, АТР, Стефанос Циципас
Циципас снялся с домашнего турнира в Афинах

Циципас снялся с домашнего турнира в Афинах по совету врача

Стефанос Циципас - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Стефанос Циципас. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Греческий теннисист Стефанос Циципас заявил, что не примет участия в домашнем турнире в Афинах по рекомендации врача.
Соревнования категории АТР 250 пройдут 2-8 ноября и станут заключительными в сезоне 2025 года перед итоговым турниром в Турине.
"С сожалением сообщаю, что не смогу принять участие в турнире в Афинах. Врач посоветовал мне отдохнуть и сосредоточиться на восстановлении, чтобы быть готовым к сезону 2026 года. Хочу поблагодарить организаторов за проведение этого замечательного мероприятия в Греции. Очень жаль его пропускать, но это правильный выбор для моего здоровья. Я вернусь еще сильнее", - написал Циципас на своей странице в соцсети Х.
Циципасу 27 лет, он является бывшей третьей ракеткой мира. Сейчас грек располагается на 26-й строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На счету Циципаса 12 турниров под эгидой организации.
ТеннисСпортАТРСтефанос Циципас
 
