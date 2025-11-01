Циципас снялся с домашнего турнира в Афинах

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Греческий теннисист Стефанос Циципас заявил, что не примет участия в домашнем турнире в Афинах по рекомендации врача.

Соревнования категории АТР 250 пройдут 2-8 ноября и станут заключительными в сезоне 2025 года перед итоговым турниром в Турине.

« "С сожалением сообщаю, что не смогу принять участие в турнире в Афинах. Врач посоветовал мне отдохнуть и сосредоточиться на восстановлении, чтобы быть готовым к сезону 2026 года. Хочу поблагодарить организаторов за проведение этого замечательного мероприятия в Греции. Очень жаль его пропускать, но это правильный выбор для моего здоровья. Я вернусь еще сильнее", - написал Циципас на своей странице в соцсети Х