Циципас снялся с домашнего турнира в Афинах
Греческий теннисист Стефанос Циципас заявил, что не примет участия в домашнем турнире в Афинах по рекомендации врача. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Греческий теннисист Стефанос Циципас заявил, что не примет участия в домашнем турнире в Афинах по рекомендации врача.
Соревнования категории АТР 250 пройдут 2-8 ноября и станут заключительными в сезоне 2025 года перед итоговым турниром в Турине.
«
"С сожалением сообщаю, что не смогу принять участие в турнире в Афинах. Врач посоветовал мне отдохнуть и сосредоточиться на восстановлении, чтобы быть готовым к сезону 2026 года. Хочу поблагодарить организаторов за проведение этого замечательного мероприятия в Греции. Очень жаль его пропускать, но это правильный выбор для моего здоровья. Я вернусь еще сильнее", - написал Циципас на своей странице в соцсети Х
.
Циципасу 27 лет, он является бывшей третьей ракеткой мира. Сейчас грек располагается на 26-й строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На счету Циципаса 12 турниров под эгидой организации.