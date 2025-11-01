Трамп не одобрит передачу Украине "Томагавков", считает политолог

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли одобрит передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, так как иначе отношения с Россией могут "уйти в пике", высказал мнение в беседе с РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
Телеканал CNN со ссылкой на источники в США и Европе в пятницу сообщил, что Пентагон дал Белому дому разрешение на передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, так как в военном ведомстве сочли, что это не нанесёт ущерба американским запасам вооружений. По данным CNN, окончательное политическое решение по вопросу передачи ракет теперь остаётся за президентом США.
По мнению эксперта, ракеты Tomahawk "погоды на поле боя не сделают", но их передача Киеву может оказать ощутимое влияние на российско-американские отношения.
Ранее президент США на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что только США умеют применять Tomahawk и делиться этим знанием ни с кем не станут.
Президент РФ Владимир Путин 23 октября заявил, что ответ России в случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по территории страны будет серьезным, если не сказать ошеломляющим. Журналисты попросили пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова разъяснить это заявление. По словам Пескова, заявление президента России об ответе на возможные попытки удара ракетами Tomahawk красноречивое и исчерпывающее, разъяснять здесь нечего.