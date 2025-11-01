Трамп не одобрит передачу Украине "Томагавков", считает политолог

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли одобрит передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, так как иначе отношения с Россией могут "уйти в пике", высказал мнение в беседе с РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.