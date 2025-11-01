Рейтинг@Mail.ru
Трамп не одобрит передачу Украине "Томагавков", считает политолог - РИА Новости, 01.11.2025
12:11 01.11.2025
Трамп не одобрит передачу Украине "Томагавков", считает политолог
Трамп не одобрит передачу Украине "Томагавков", считает политолог - РИА Новости, 01.11.2025
Трамп не одобрит передачу Украине "Томагавков", считает политолог
Президент США Дональд Трамп вряд ли одобрит передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, так как иначе отношения с Россией могут "уйти в пике",... РИА Новости, 01.11.2025
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
александр гусев (губернатор)
дмитрий песков
российская академия наук
сша
россия
украина
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, александр гусев (губернатор), дмитрий песков, российская академия наук, министерство обороны сша, нато
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Александр Гусев (губернатор), Дмитрий Песков, Российская академия наук, Министерство обороны США, НАТО
Трамп не одобрит передачу Украине "Томагавков", считает политолог

Профессор Гусев: Трамп вряд ли одобрит передачу Украине ракет Tomahawk

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли одобрит передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, так как иначе отношения с Россией могут "уйти в пике", высказал мнение в беседе с РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
Телеканал CNN со ссылкой на источники в США и Европе в пятницу сообщил, что Пентагон дал Белому дому разрешение на передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, так как в военном ведомстве сочли, что это не нанесёт ущерба американским запасам вооружений. По данным CNN, окончательное политическое решение по вопросу передачи ракет теперь остаётся за президентом США.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
CNN: Пентагон дал Белому дому разрешение на передачу Киеву "Томагавков"
Вчера, 20:23
"Принятие такого решения скажется на российско-американских отношениях, они войдут совсем в другую плоскость. Наши отношения и так находятся на самой низкой точке взаимодействия, а так они вообще уйдут в пике. Таким образом, я убежден, что Трамп такого решения не примет", - сказал Гусев.
По мнению эксперта, ракеты Tomahawk "погоды на поле боя не сделают", но их передача Киеву может оказать ощутимое влияние на российско-американские отношения.
Ранее президент США на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что только США умеют применять Tomahawk и делиться этим знанием ни с кем не станут.
Президент РФ Владимир Путин 23 октября заявил, что ответ России в случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по территории страны будет серьезным, если не сказать ошеломляющим. Журналисты попросили пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова разъяснить это заявление. По словам Пескова, заявление президента России об ответе на возможные попытки удара ракетами Tomahawk красноречивое и исчерпывающее, разъяснять здесь нечего.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Трамп был сбит с толку тестами "Посейдона" и "Буревестника", считает Риттер
06:17
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампАлександр Гусев (губернатор)Дмитрий ПесковРоссийская академия наукМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
