ВС России захватили испанский бронеавтомобиль в ДНР, заявил Гагин
ВС России захватили испанский бронеавтомобиль в ДНР, заявил Гагин - РИА Новости, 01.11.2025
ВС России захватили испанский бронеавтомобиль в ДНР, заявил Гагин
Российские военнослужащие вывезли трофейную технику НАТО, которую противник применял на кураховском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости военно-политический РИА Новости, 01.11.2025
ВС России захватили испанский бронеавтомобиль в ДНР, заявил Гагин
