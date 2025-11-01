Рейтинг@Mail.ru
ВС России захватили испанский бронеавтомобиль в ДНР, заявил Гагин - РИА Новости, 01.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:47 01.11.2025
ВС России захватили испанский бронеавтомобиль в ДНР, заявил Гагин
ВС России захватили испанский бронеавтомобиль в ДНР, заявил Гагин
Российские военнослужащие вывезли трофейную технику НАТО, которую противник применял на кураховском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости военно-политический РИА Новости, 01.11.2025
донецкая народная республика
ВС России захватили испанский бронеавтомобиль в ДНР, заявил Гагин

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЯн Гагин
Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Ян Гагин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие вывезли трофейную технику НАТО, которую противник применял на кураховском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
"За моей спиной образец иностранной техники. Это испанская машина, легкобронированный джип для ведения разведки и дозора. Аналог нашего БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина — ред.)... Машина сейчас приведена в порядок, послужит еще нашим бойцам", — сказал Гагин.
По его словам, полученная украинская техника попала в засаду бойцов ВС РФ.
"Попал в нашу засаду, попал в район Новоукраинки, на южно-донецком, кураховском направлении. Экипаж был уничтожен, десант был также уничтожен. Соответственно, машина досталась нам", - отметил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинНАТОВооруженные силы РФ
 
 
