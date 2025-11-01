Гладков рассказал о ситуации с Белгородским водохранилищем после атаки ВСУ

БЕЛГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. ВСУ более недели ведут атаки на плотину Белгородского водохранилища, в результате чего продолжается частичный сброс воды, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Больше недели враг атакует плотину на водохранилище. И сброс воды до сих пор продолжается. Это объект федеральной собственности. То есть там полномочия Федерального агентства по водным ресурсам. Поэтому ту помощь, которая была необходима со стороны правительства области - она оказана. Меры предпринимаются для защиты воды. Но частичный сброс воды - он продолжается", – сказал Гладков во время вечернего эфира.
Он выразил надежду, что федеральное агентство примет все меры для прекращения текущего сброса воды. Губернатор также уточнил, что совместными усилиями удалось остановить ситуацию, которая наблюдалась в первые пять дней после начала атак.
Губернатор 25 октября рассказал о повреждении плотины Белгородского водохранилища в результате удара ВСУ. Тогда он предупреждал о возможном риске подтопления поймы реки на нескольких улицах в населенных пунктах, где проживают около тысячи человек. По его словам, ВСУ также в воскресенье обстреливали ракетами и атаковали дронами дамбу Белгородского водохранилища, когда на ней проходили ремонтные работы. Сообщалось, что уровень воды в водохранилище снизился на метр после повреждения плотины, и его продолжат плавно снижать для минимизации рисков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18