Гладков рассказал о ситуации с Белгородским водохранилищем после атаки ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:20 01.11.2025 (обновлено: 21:27 01.11.2025)
Гладков рассказал о ситуации с Белгородским водохранилищем после атаки ВСУ
Гладков рассказал о ситуации с Белгородским водохранилищем после атаки ВСУ - РИА Новости, 01.11.2025
Гладков рассказал о ситуации с Белгородским водохранилищем после атаки ВСУ
ВСУ более недели ведут атаки на плотину Белгородского водохранилища, в результате чего продолжается частичный сброс воды, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 01.11.2025
Гладков рассказал о ситуации с Белгородским водохранилищем после атаки ВСУ

Гладков сообщил о продолжающемся сбросе воды с Белгородского водохранилища

Последствия удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища
Последствия удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото : соцсети
Последствия удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. ВСУ более недели ведут атаки на плотину Белгородского водохранилища, в результате чего продолжается частичный сброс воды, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Больше недели враг атакует плотину на водохранилище. И сброс воды до сих пор продолжается. Это объект федеральной собственности. То есть там полномочия Федерального агентства по водным ресурсам. Поэтому ту помощь, которая была необходима со стороны правительства области - она оказана. Меры предпринимаются для защиты воды. Но частичный сброс воды - он продолжается", – сказал Гладков во время вечернего эфира.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Спецоперация, 1 ноября: ВСУ потеряли до 1370 военнослужащих за сутки
18:52
Он выразил надежду, что федеральное агентство примет все меры для прекращения текущего сброса воды. Губернатор также уточнил, что совместными усилиями удалось остановить ситуацию, которая наблюдалась в первые пять дней после начала атак.
Губернатор 25 октября рассказал о повреждении плотины Белгородского водохранилища в результате удара ВСУ. Тогда он предупреждал о возможном риске подтопления поймы реки на нескольких улицах в населенных пунктах, где проживают около тысячи человек. По его словам, ВСУ также в воскресенье обстреливали ракетами и атаковали дронами дамбу Белгородского водохранилища, когда на ней проходили ремонтные работы. Сообщалось, что уровень воды в водохранилище снизился на метр после повреждения плотины, и его продолжат плавно снижать для минимизации рисков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
