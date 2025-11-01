Гладков рассказал о ситуации с Белгородским водохранилищем после атаки ВСУ

БЕЛГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. ВСУ более недели ведут атаки на плотину Белгородского водохранилища, в результате чего продолжается частичный сброс воды, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он выразил надежду, что федеральное агентство примет все меры для прекращения текущего сброса воды. Губернатор также уточнил, что совместными усилиями удалось остановить ситуацию, которая наблюдалась в первые пять дней после начала атак.