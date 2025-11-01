Рейтинг@Mail.ru
Командиров ВСУ будут заочно судить за удар по пляжу в Курске
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 01.11.2025
Командиров ВСУ будут заочно судить за удар по пляжу в Курске
Командиров ВСУ будут заочно судить за удар по пляжу в Курске - РИА Новости, 01.11.2025
Командиров ВСУ будут заочно судить за удар по пляжу в Курске
Двух командиров ВСУ будут заочно судить в военном суде за атаку беспилотниками пляжа в Курске, в результате которой погибли люди, сообщает Главная военная... РИА Новости, 01.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
курск
россия
украина
главная военная прокуратура
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курск
россия
украина
Командиров ВСУ будут заочно судить за удар по пляжу в Курске

Боевиков ВСУ собираются заочно судить за атаку беспилотниками пляжа в Курске

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Двух командиров ВСУ будут заочно судить в военном суде за атаку беспилотниками пляжа в Курске, в результате которой погибли люди, сообщает Главная военная прокуратура РФ.
Главной военной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командиров батальонов 14-го отдельного полка беспилотных систем вооруженных формирований Украины 37-летнего лейтенанта Никиты Зеленко и 31-летнего капитана Дмитрия Коляды, которые обвиняются по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший тяжкие последствия)", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Минобороны показало боевиков ВСУ, сдавшихся в плен в Красноармейске
16:04
По версии следствия, Зеленко и Коляда в составе организованной группы по разработанному органами военного управления Украины плану 8 июля 2025 года запустили два БПЛА со взрывными устройствами, начиненными взрывчатым веществом по типу гексогена и поражающими элементами в виде металлических шариков, атаковав ими пляж "Городской" в Курске.
В результате этого удара погибли люди, а также причинены иные тяжкие последствия.
Зеленко и Коляда объявлены в международный розыск, в их отношении судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, уточняется в релизе.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурскРоссияУкраинаГлавная военная прокуратураВооруженные силы Украины
 
 
