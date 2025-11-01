Командиров ВСУ будут заочно судить за удар по пляжу в Курске

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Двух командиров ВСУ будут заочно судить в военном суде за атаку беспилотниками пляжа в Курске, в результате которой погибли люди, сообщает Главная военная прокуратура РФ.
"В Главной военной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командиров батальонов 14-го отдельного полка беспилотных систем вооруженных формирований Украины 37-летнего лейтенанта Никиты Зеленко и 31-летнего капитана Дмитрия Коляды, которые обвиняются по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший тяжкие последствия)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Зеленко и Коляда в составе организованной группы по разработанному органами военного управления Украины плану 8 июля 2025 года запустили два БПЛА со взрывными устройствами, начиненными взрывчатым веществом по типу гексогена и поражающими элементами в виде металлических шариков, атаковав ими пляж "Городской" в Курске.
В результате этого удара погибли люди, а также причинены иные тяжкие последствия.
Зеленко и Коляда объявлены в международный розыск, в их отношении судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, уточняется в релизе.
