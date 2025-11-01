https://ria.ru/20251101/svo-2052358337.html
Сдавшийся в Красноармейске боевик не пытался прорваться к своим
Сдавшийся в Красноармейске боевик не пытался прорваться к своим - РИА Новости, 01.11.2025
Сдавшийся в Красноармейске боевик не пытался прорваться к своим
Сдавшийся в плен в Красноармейске военнослужащий ВСУ Станислав Ткаченко рассказал на видео от Минобороны РФ, что он со своими сослуживцами не пытался прорваться РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T16:24:00+03:00
2025-11-01T16:24:00+03:00
2025-11-01T16:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052355431_58:0:1232:660_1920x0_80_0_0_2acb52515ccfba70b7ceffccacf3703f.jpg
https://ria.ru/20251101/plennyy-2052348913.html
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052355431_227:0:1122:671_1920x0_80_0_0_91c4666ee2694e0e4cfc29eb925cba78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Сдавшийся в Красноармейске боевик не пытался прорваться к своим
Сдавшийся в Красноармейске боевик Ткаченко не пытался прорваться к своим