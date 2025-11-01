Сдавшийся в Красноармейске боевик не пытался прорваться к своим

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Сдавшийся в плен в Красноармейске военнослужащий ВСУ Станислав Ткаченко рассказал на видео от Минобороны РФ, что он со своими сослуживцами не пытался прорваться к другим частям ВСУ, так как это было равнозначно самоубийству.

"Мы не пробовали прорваться к своим, так как понимали, это самоубийство. Шансов не было. Тяжело. Морально и психологически очень подавлены. Нам командование обещало, что всё будет хорошо. Но картина была четкой. Ничего этого не будет. Из окружения никуда не деться", - сказал Ткаченко.