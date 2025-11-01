Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 01.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 01.11.2025
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 01.11.2025
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в Сумской и Харьковской областях, противник потерял более 170 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 01.11.2025
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях

МО РФ: ВСУ потеряли более 170 боевиков в зоне действий "Севера"

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военные
Российские военные
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военные. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение украинским формированиям в Сумской и Харьковской областях, противник потерял более 170 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Варачино, Искрисковщина, Кондратовка, Новая Сечь и Павловка Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Волчанска и Синельниково в Харьковской области.
"ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов материальных средств", - уточнили в МО РФ.
