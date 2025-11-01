https://ria.ru/20251101/svechnikov-2052227217.html
Организаторы заплыва в Босфоре не контактируют с семьей Свечникова
Организаторы заплыва в Босфоре не контактируют с семьей Свечникова - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Организаторы заплыва в Босфоре не контактируют с семьей Свечникова
Организаторы межконтинентального заплыва в Босфорском проливе, в ходе которого пропал российский пловец Николай Свечников, не контактируют с семьей спортсмена... РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T01:38:00+03:00
2025-11-01T01:38:00+03:00
2025-11-01T01:38:00+03:00
стамбул
босфор
россия
николай свечников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443779_0:113:1051:704_1920x0_80_0_0_a4951ef119bf09c5e5899d49c64d0298.jpg
/20251031/svechnikov-2052034074.html
/20251031/plovets-2051991958.html
/20251030/ischeznovenie-2051952794.html
стамбул
босфор
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443779_0:119:1051:907_1920x0_80_0_0_0bf680d552199a89529e8e24abe9a053.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, босфор, россия, николай свечников
Стамбул, Босфор, Россия, Николай Свечников
Организаторы заплыва в Босфоре не контактируют с семьей Свечникова
Организаторы заплыва в Босфоре два месяца не контактируют с семьей Свечникова
СТАМБУЛ, 1 ноя – РИА Новости. Организаторы межконтинентального заплыва в Босфорском проливе, в ходе которого пропал российский пловец Николай Свечников, не контактируют с семьей спортсмена уже два месяца, сообщила РИА Новости его мать Галина.
"Нет, организаторы не выходят на связь, вообще нет никакой связи с ними. В первый день, когда прилетела супруга Николая Антонина (в августе – ред.), они предоставили, по-моему, водителя и переводчика. На данный момент связи с ними нет", - рассказала Галина.
Родственница семьи Алена
Караман отметила, что организаторы не интересовались у родственников ходом поисков пловца или расследования.
Жандармерия продолжает искать следы пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова, активные поиски спортсмена в Босфоре
прекращены, сообщили РИА Новости в пятницу в генеральном консульстве РФ
в Стамбуле
.
Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 955 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе сына.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак. Мать и брат пловца прибыли на этой неделе в Стамбул и провели ряд встреч, чтобы выяснить, на каком этапе сейчас поисковая операция.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Организаторы заплыва в Стамбуле заявляли, что глубоко опечалены инцидентом, они утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности. Исчезновение пловца во время заплыва в Босфоре кажется нелогичным и ненормальным с учетом опыта профессионала, такое мнение выразил ранее в беседе с РИА Новости глава организационного комитета заплыва Левент Караташ.