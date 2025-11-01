Организаторы заплыва в Босфоре не контактируют с семьей Свечникова

СТАМБУЛ, 1 ноя – РИА Новости. Организаторы межконтинентального заплыва в Босфорском проливе, в ходе которого пропал российский пловец Николай Свечников, не контактируют с семьей спортсмена уже два месяца, сообщила РИА Новости его мать Галина.

"Нет, организаторы не выходят на связь, вообще нет никакой связи с ними. В первый день, когда прилетела супруга Николая Антонина (в августе – ред.), они предоставили, по-моему, водителя и переводчика. На данный момент связи с ними нет", - рассказала Галина.

Родственница семьи Алена Караман отметила, что организаторы не интересовались у родственников ходом поисков пловца или расследования.

Стамбуле. Жандармерия продолжает искать следы пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова, активные поиски спортсмена в Босфоре прекращены, сообщили РИА Новости в пятницу в генеральном консульстве РФ

Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 955 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе сына.

Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак. Мать и брат пловца прибыли на этой неделе в Стамбул и провели ряд встреч, чтобы выяснить, на каком этапе сейчас поисковая операция.

Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.