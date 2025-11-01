В Сумах прогремел взрыв

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Взрыв раздался в субботу в Сумах на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное".
«
"В Сумах было слышно взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области тревога звучит более двух часов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
ВС России поразили объекты энергетики Украины
