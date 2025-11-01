С курского подрядчика взыскали более 152 млн рублей по делу о фортификациях

КУРСК, 1 ноя - РИА Новости. Заявленный Корпорацией развития Курской области иск в отношении главы строительной фирмы Виталия Синьговского о возмещении вреда на сумму свыше 152 миллионов рублей удовлетворен в полном объеме, сообщили в Ленинском районном суде.

Суд сегодня приговорил руководителя строительной компании ООО "Сиэми" Синьговского к 4 годам колонии по обвинению в растрате средств, выделенных на возведение фортификаций в Курской области. Дело слушалось в особом порядке при полном признании вины.

« "Гражданский иск, заявленный АО "Корпорация развития Курской области", удовлетворен в полном объеме. С осужденного взысканы денежные средства в размере 152 млн 800 тысяч рублей", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы суда.

Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы КРКО Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, это следовало из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.