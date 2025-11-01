Рейтинг@Mail.ru
С курского подрядчика взыскали более 152 млн рублей по делу о фортификациях
16:21 01.11.2025 (обновлено: 16:23 01.11.2025)
С курского подрядчика взыскали более 152 млн рублей по делу о фортификациях
С курского подрядчика взыскали более 152 млн рублей по делу о фортификациях - РИА Новости, 01.11.2025
С курского подрядчика взыскали более 152 млн рублей по делу о фортификациях
Заявленный Корпорацией развития Курской области иск в отношении главы строительной фирмы Виталия Синьговского о возмещении вреда на сумму свыше 152 миллионов... РИА Новости, 01.11.2025
С курского подрядчика взыскали более 152 млн рублей по делу о фортификациях

Статуя богини правосудия
Статуя богини правосудия. Архивное фото
КУРСК, 1 ноя - РИА Новости. Заявленный Корпорацией развития Курской области иск в отношении главы строительной фирмы Виталия Синьговского о возмещении вреда на сумму свыше 152 миллионов рублей удовлетворен в полном объеме, сообщили в Ленинском районном суде.
Суд сегодня приговорил руководителя строительной компании ООО "Сиэми" Синьговского к 4 годам колонии по обвинению в растрате средств, выделенных на возведение фортификаций в Курской области. Дело слушалось в особом порядке при полном признании вины.
Здание администрации Курской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Курский подрядчик дал показания на депутата ДНР по делу о фортификациях
24 октября, 22:05
«

"Гражданский иск, заявленный АО "Корпорация развития Курской области", удовлетворен в полном объеме. С осужденного взысканы денежные средства в размере 152 млн 800 тысяч рублей", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы суда.

Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы КРКО Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, это следовало из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск был направлен в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками по нему выступают гендиректор Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова , Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин; компании: ООО "КТК Сервис", ООО "Техимпэкс", ООО "Торговый Дом Курск", ООО "Торговый Дом Курск", ООО "Сиэми", ООО "Электростроймонтаж", ООО "Яртэс Инжиниринг", ООО "Энергосистема". В итоге суд взыскал с бывших руководителей КРКО свыше 4,1 миллиарда рублей.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Курский бизнесмен получил срок за хищения при возведении фортификаций
15:01
 
ПроисшествияКурскВладимир ЛукинДенис Федоров
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
