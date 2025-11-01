Жительнице Бурятии, до смерти исколовшей сына препаратами, вынесли приговор

УЛАН-УДЭ, 1 ноя - РИА Новости. Жительницу Бурятии, до смерти исколовшую 2-месячного сына сильными препаратами, приговорили к 13 годам колонии строгого режима, сообщило региональное СУСК РФ.

"Приговором суда женщине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.