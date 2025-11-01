https://ria.ru/20251101/sud-2052313955.html
Жительнице Бурятии, до смерти исколовшей сына препаратами, вынесли приговор
Жительницу Бурятии, до смерти исколовшую 2-месячного сына сильными препаратами, приговорили к 13 годам колонии строгого режима, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 01.11.2025
происшествия
россия
республика бурятия
улан-удэ
