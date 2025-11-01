Рейтинг@Mail.ru
Жительнице Бурятии, до смерти исколовшей сына препаратами, вынесли приговор - РИА Новости, 01.11.2025
14:25 01.11.2025
Жительнице Бурятии, до смерти исколовшей сына препаратами, вынесли приговор
Жительницу Бурятии, до смерти исколовшую 2-месячного сына сильными препаратами, приговорили к 13 годам колонии строгого режима, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 01.11.2025
происшествия, россия, республика бурятия, улан-удэ
Происшествия, Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
Жительнице Бурятии, до смерти исколовшей сына препаратами, вынесли приговор

До смерти исколовшей сына сильными препаратами жительнице Бурятии дали 13 лет

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 1 ноя - РИА Новости. Жительницу Бурятии, до смерти исколовшую 2-месячного сына сильными препаратами, приговорили к 13 годам колонии строгого режима, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным следствия, в ночь на 9 октября 2024 года женщина у себя дома в Улан-Удэ разозлилась на плачущего 2-месячного сына, нанесла ему удары рукой по голове и сделала множество уколов в голову шприцами с сильнодействующим препаратом. Спустя некоторое время ребенок скончался. Мать попыталась скрыться, но была задержана. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью).
"Приговором суда женщине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Обвиняемый в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Обвиняемый в убийстве девочки в Нижнем Тагиле получил пожизненный срок
30 октября, 12:31
 
ПроисшествияРоссияРеспублика БурятияУлан-Удэ
 
 
