Россия осудила применение США избыточной военной силы в Карибском бассейне
22:03 01.11.2025 (обновлено: 22:51 01.11.2025)
Россия осудила применение США избыточной военной силы в Карибском бассейне
Россия осуждает применение избыточной военной силы со стороны США при выполнении антинаркотических задач в Карибском бассейне, сообщает МИД РФ. РИА Новости, 01.11.2025
в мире, россия, сша, карибский бассейн, антониу гутерреш, мария захарова, оон
В мире, Россия, США, Карибский бассейн, Антониу Гутерреш, Мария Захарова, ООН
Здание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия осуждает применение избыточной военной силы со стороны США при выполнении антинаркотических задач в Карибском бассейне, сообщает МИД РФ.
"Решительно осуждаем применение избыточной военной силы при выполнении антинаркотических задач. Подобные действия нарушают как внутреннее американское законодательство… так и нормы международного права… Это признают как представители ряда стран, так и международных организаций, в том числе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Военно-морской флот Мексики сообщил во вторник, что по запросу США проводит поисково-спасательную операцию в Тихом океане на расстоянии более 400 морских миль к юго-западу от Акапулько с участием океанского патрульного корабля и самолета морского патрулирования. Объявление прозвучало после того, как Вашингтон нанес новые удары в этой акватории.
В последние недели Вашингтон неоднократно применял вооруженные силы против катеров в Карибском море и Тихом океане, которые, по утверждению американской стороны, якобы перевозили наркотики. Эти действия вызвали осуждение со стороны ряда стран региона, включая Венесуэлу и Колумбию, заявивших о нарушении международного права и угрозе региональной безопасности.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Пентагоне назвали основания для ударов по судам наркоторговцев чушью
29 октября, 12:41
 
