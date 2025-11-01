Россия осудила применение США избыточной военной силы в Карибском бассейне

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия осуждает применение избыточной военной силы со стороны США при выполнении антинаркотических задач в Карибском бассейне, сообщает МИД РФ.
"Решительно осуждаем применение избыточной военной силы при выполнении антинаркотических задач. Подобные действия нарушают как внутреннее американское законодательство… так и нормы международного права… Это признают как представители ряда стран, так и международных организаций, в том числе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Военно-морской флот Мексики сообщил во вторник, что по запросу США проводит поисково-спасательную операцию в Тихом океане на расстоянии более 400 морских миль к юго-западу от Акапулько с участием океанского патрульного корабля и самолета морского патрулирования. Объявление прозвучало после того, как Вашингтон нанес новые удары в этой акватории.
В последние недели Вашингтон неоднократно применял вооруженные силы против катеров в Карибском море и Тихом океане, которые, по утверждению американской стороны, якобы перевозили наркотики. Эти действия вызвали осуждение со стороны ряда стран региона, включая Венесуэлу и Колумбию, заявивших о нарушении международного права и угрозе региональной безопасности.