В США заблокировали указ Трампа о подтверждении гражданства избирателей - РИА Новости, 01.11.2025
15:49 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/ssha-2052344054.html
В США заблокировали указ Трампа о подтверждении гражданства избирателей
В США заблокировали указ Трампа о подтверждении гражданства избирателей - РИА Новости, 01.11.2025
В США заблокировали указ Трампа о подтверждении гражданства избирателей
Федеральный судья Коллин Коллар-Котелли заблокировала указ администрации президента США Дональда Трампа, обязывающий требовать при регистрации на выборах... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T15:49:00+03:00
2025-11-01T15:49:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131289/54/1312895446_0:198:3076:1928_1920x0_80_0_0_8d11c2917c08d4fc0f2c6b81dc382a9a.jpg
https://ria.ru/20251101/tramp-2052227405.html
сша
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США заблокировали указ Трампа о подтверждении гражданства избирателей

В США заблокировали указ Трампа о проверке документов избирателей о гражданстве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Официальная резиденция президента США
Официальная резиденция президента США - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Официальная резиденция президента США. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Федеральный судья Коллин Коллар-Котелли заблокировала указ администрации президента США Дональда Трампа, обязывающий требовать при регистрации на выборах предоставление документов, подтверждающих американское гражданство.
В марте Трамп подписал указ, обязывающий предоставлять документы, подтверждающие американское гражданство, при регистрации на федеральных выборах. Впоследствии лидеры Демократической партии, ряд американских некоммерческих организаций (НКО), а также Демократический национальный комитет и лидеры меньшинства в конгрессе подали три отдельных иска против этого указа, требуя заблокировать его.
"Так как наша Конституция предписывает ответственность за регулирование выборов штатам и Конгрессу, суд вынес решение, что у президента нет полномочий издавать приказ о таких изменениях... Полномочия вносить изменения в федеральный закон принадлежит и всегда принадлежала двухпартийной, независимой комиссии с правом вносить изменения только "с проведением консультаций с высокопоставленными чиновниками избиркомов штатов", - говорится в постановлении судьи, опубликованном на сайте суда.
В связи с этим, указано в документе, суд "навсегда запрещает" американским властями предпринимать какие-либо действия для реализации указа.
Как сообщает газета New York Times, пресс-секретарь Белого дома Абигейл Джексон заявила, что правительство оспорит решение судьи.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
США не смогут в срок оплатить талоны питания американцам, заявил Трамп
01:39
 
В мире, США, Дональд Трамп
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
