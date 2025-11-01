Рейтинг@Mail.ru
Рыбакина обыграла Анисимову на итоговом турнире WTA
Теннис
 
21:06 01.11.2025 (обновлено: 21:09 01.11.2025)
Рыбакина обыграла Анисимову на итоговом турнире WTA
Рыбакина обыграла Анисимову на итоговом турнире WTA
Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла американку Аманду Анисимову в своем стартовом матче группового этапа итогового турнира Женской теннисной... РИА Новости Спорт, 01.11.2025
теннис
спорт
аманда анисимова
елена рыбакина
женская теннисная ассоциация (wta)
теннис, аманда анисимова, елена рыбакина, женская теннисная ассоциация (wta)
Рыбакина обыграла Анисимову на итоговом турнире WTA

Рыбакина обыграла Анисимову в матче итогового турнира WTA в Эр-Рияде

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла американку Аманду Анисимову в своем стартовом матче группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
WTA Finals, Serena Williams Group
01 ноября 2025 • начало в 19:45
Завершен
Аманда Анисимова
0 : 23:61:6
Елена Рыбакина
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча группы Серены Уильямс завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу шестой ракетки мира. Анисимова занимает четвертую строчку в рейтинге WTA. Спортсменки провели на корте 57 минут.
В группе Серены Уильямс также выступают полька Ига Швёнтек (2-я ракетка мира) и американка Мэдисон Киз (7).
Итоговый турнир WTA с участием восьми теннисисток проходит с 1 по 8 ноября.
Ига Швентек - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Швентек обыграла Киз на старте итогового турнира WTA в Эр-Рияде
1 ноября, 19:29
 
