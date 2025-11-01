Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
19:46 01.11.2025 (обновлено: 19:50 01.11.2025)
Дзюба не сыграет с "Ростовом" из-за травмы
футбол
спорт
артём дзюба
акрон (тольятти)
российская премьер-лига (рпл)
Дзюба не сыграет с "Ростовом" из-за травмы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАртем Дзюба
Артем Дзюба - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Артем Дзюба. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба получил повреждение и не примет участия в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Сроки возвращения 37-летнего футболиста не называются.
Российская премьер-лига (РПЛ)
01 ноября 2025 • начало в 20:15
Завершен
Ростов
0 : 1
Акрон
79‎’‎ • Жилсон Беншимол (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В субботу "Акрон" сыграет в гостях против "Ростова", матч начнется в 20:15 мск.
Дзюба выступал за "Ростов" с 2013 по 2015 год. Форвард является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, чемпионата страны и сборной России. На клубном уровне нападающий с петербургским "Зенитом" по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны. В текущем сезоне Дзюба сыграл 13 матчей за "Акрон" и забил 4 гола.
Артём Дзюба - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Дзюба рассказал, почему остался в "Акроне"
1 июня, 19:44
 
ФутболСпортАртём ДзюбаАкрон (Тольятти)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
