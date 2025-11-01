https://ria.ru/20251101/sport-2052410814.html
Дзюба не сыграет с "Ростовом" из-за травмы
Дзюба не сыграет с "Ростовом" из-за травмы - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Дзюба не сыграет с "Ростовом" из-за травмы
Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба получил повреждение и не примет участия в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова",... РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T19:46:00+03:00
2025-11-01T19:46:00+03:00
2025-11-01T19:50:00+03:00
футбол
спорт
артём дзюба
акрон (тольятти)
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009639785_0:0:2930:1648_1920x0_80_0_0_0ed1bb58980b517ad407c208bedc70ae.jpg
/20250601/dzjuba-2020331188.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009639785_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_10272422da68f96181149580d0e4029a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, артём дзюба, акрон (тольятти), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Артём Дзюба, Акрон (Тольятти), Российская премьер-лига (РПЛ)
Дзюба не сыграет с "Ростовом" из-за травмы
Нападающий "Акрона" Дзюба получил травму и не сыграет с "Ростовом"