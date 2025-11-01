https://ria.ru/20251101/sport-2052408672.html
Волейболистки московского "Динамо" уступили челябинскому "Динамо-Метару"
Волейболистки московского "Динамо" уступили на выезде челябинскому клубу "Динамо-Метар" в матче шестого тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T19:34:00+03:00
