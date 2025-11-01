Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки московского "Динамо" уступили челябинскому "Динамо-Метару"
Волейбол
 
19:34 01.11.2025
Волейболистки московского "Динамо" уступили челябинскому "Динамо-Метару"
Волейболистки московского "Динамо" уступили челябинскому "Динамо-Метару" - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Волейболистки московского "Динамо" уступили челябинскому "Динамо-Метару"
Волейболистки московского "Динамо" уступили на выезде челябинскому клубу "Динамо-Метар" в матче шестого тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Волейболистки московского "Динамо" уступили челябинскому "Динамо-Метару"

Волейболистки московского "Динамо" проиграли "Динамо-Метару" в матче 6 тура ЧР

Волейболистки челябинского "Динамо-Метар"
Волейболистки челябинского Динамо-Метар - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© пресс-служба ЖВК "Динамо-Метар"
Волейболистки челябинского "Динамо-Метар". Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Волейболистки московского "Динамо" уступили на выезде челябинскому клубу "Динамо-Метар" в матче шестого тура чемпионата России.
Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счетом 3-2 (26:24, 18:25, 25:21, 21:25, 15:12) в пользу хозяек площадки.
"Динамо-Метар" с 3 победами и 3 поражениями занимает восьмое место в турнирной таблице. Столичное "Динамо" с 2 победами и 4 поражениями располагается строчкой ниже.
В седьмом туре "Динамо-Метар" в гостях сыграет с казанским "Динамо" 7 ноября, а на следующий день столичное "Динамо" примет "Уралочку-НТМК" из Екатеринбурга.

Результаты других матчей:

Чемпионат мира - 2022 по волейболу - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Волейболисты АСК обыграли "Факел" в матче последнего тура чемпионата России
