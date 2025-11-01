Рейтинг@Mail.ru
Швентек обыграла Киз на старте итогового турнира WTA в Эр-Рияде
Теннис
 
19:29 01.11.2025 (обновлено: 19:36 01.11.2025)
Швентек обыграла Киз на старте итогового турнира WTA в Эр-Рияде
Швентек обыграла Киз на старте итогового турнира WTA в Эр-Рияде - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Швентек обыграла Киз на старте итогового турнира WTA в Эр-Рияде
Полька Ига Швёнтек обыграла американку Мэдисон Киз в первом матче группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде (Саудовская... РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Швентек обыграла Киз на старте итогового турнира WTA в Эр-Рияде

Швентек обыграла Киз в первом круге итогового турнира WTA в Эр-Рияде

Читать в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Полька Ига Швёнтек обыграла американку Мэдисон Киз в первом матче группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Встреча группы Серены Уильямс завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Швёнтек (2-й номер посева). Соперницы провели на корте 1 час 1 минуту.
Позже в субботу в этой группе матч проведут Аманда Анисимова (США, 4) - Елена Рыбакина (Казахстан, 6).
Итоговый турнир WTA с участием восьми теннисисток проходит с 1 по 8 ноября.
