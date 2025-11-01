https://ria.ru/20251101/sport-2052312978.html
Гандболисты сборной России победили вторую команду Белоруссии
Сборная России по гандболу победила вторую команду Белоруссии на международном товарищеском турнире в Минске. РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T14:19:00+03:00
2025-11-01T14:19:00+03:00
2025-11-01T17:17:00+03:00
спорт
гандбол
Российские гандболисты обыграли вторую команду Белоруссии на турнире в Минске