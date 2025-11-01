МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 1370 военнослужащих и 15 бронемашин за сутки, сообщило в субботу Минобороны РФ.

ВСУ потеряли до 1370 военных и 15 бронемашин

Украинские войска за сутки потеряли до 1370 военнослужащих и 15 бронемашин. ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины , инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах, следует из сводки Минобороны России.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 205 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

ПВО сбила 98 украинский БПЛА над Россией за ночь

Обстановка на активных направлениях СВО

Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили вертолетный десант ГУР в количестве 11 человек в районе Красноармейска , сообщило в субботу Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, Вооруженные силы РФ уничтожают окруженные ВСУ в районе населенного пункта Купянск, сообщило Минобороны РФ.

Российские подразделения группировки "Центр" отбили семь атак противника в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска с целью выхода из окружения, в том числе штурмовой группы 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ со стороны Гришино. Силы "Запада" отразили атаку ВСУ в северо-западном направлении с целью выхода из кольца окружения, уничтожено восемь боевиков ВСУ, говорится в сообщении МО.

В ведомстве добавили, что также пресечены две попытки деблокирования окруженных формирований подразделениями 151-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка и Великая Шапковка в Харьковской области . Уничтожено до 20 боевиков.

ВС РФ уничтожили БЭК в Черном море

Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер, сообщило в субботу Минобороны России.

ВСУ почти полностью потеряли 71-ю бригаду и 225-й полк

Командование ВСУ почти полностью потеряло личный состав 71-й егерской бригады и 225-го штурмового полка в "мясных" штурмах (лобовых кровопролитных атаках) на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, доукомплектование штурмовых групп происходит за счет личного состава 68-го отдельного стрелкового батальона.

Пленные из котла

Украинские военные, окруженные в Красноармейске в ДНР , начали сдаваться в плен, видео с несколькими пленными показало Минобороны РФ.

Один из них рассказал, что командование ВСУ не забирало раненых из Красноармейска.