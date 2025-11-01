Спецоперация, 1 ноября: ВСУ потеряли до 1370 военнослужащих за сутки

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 1370 военнослужащих и 15 бронемашин за сутки, сообщило в субботу Минобороны РФ.
ВСУ потеряли до 1370 военных и 15 бронемашин
Украинские войска за сутки потеряли до 1370 военнослужащих и 15 бронемашин. ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах, следует из сводки Минобороны России.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 205 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
© ИнфографикаКарта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.11.2025
© Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.11.2025
ПВО сбила 98 украинский БПЛА над Россией за ночь
В течение прошедшей ночи в период с 23.00 пятницы до 7.00 субботы дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов: 45 БПЛА – над территорией Белгородской области, 12 БПЛА – над территорией Самарской области, 11 БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе шесть БПЛА, летевших на Москву, по 10 БПЛА – над территориями Воронежской и Ростовской областей, четыре БПЛА – над территорией Тульской области, по два БПЛА – над территориями Липецкой и Рязанской областей и по одному БПЛА – над территориями Курской и Калужской областей.
Обстановка на активных направлениях СВО
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили вертолетный десант ГУР в количестве 11 человек в районе Красноармейска, сообщило в субботу Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, Вооруженные силы РФ уничтожают окруженные ВСУ в районе населенного пункта Купянск, сообщило Минобороны РФ.
Российские подразделения группировки "Центр" отбили семь атак противника в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска с целью выхода из окружения, в том числе штурмовой группы 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ со стороны Гришино. Силы "Запада" отразили атаку ВСУ в северо-западном направлении с целью выхода из кольца окружения, уничтожено восемь боевиков ВСУ, говорится в сообщении МО.
В ведомстве добавили, что также пресечены две попытки деблокирования окруженных формирований подразделениями 151-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка и Великая Шапковка в Харьковской области. Уничтожено до 20 боевиков.
ВС РФ уничтожили БЭК в Черном море
Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер, сообщило в субботу Минобороны России.
ВСУ почти полностью потеряли 71-ю бригаду и 225-й полк
Командование ВСУ почти полностью потеряло личный состав 71-й егерской бригады и 225-го штурмового полка в "мясных" штурмах (лобовых кровопролитных атаках) на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, доукомплектование штурмовых групп происходит за счет личного состава 68-го отдельного стрелкового батальона.
Пленные из котла
Украинские военные, окруженные в Красноармейске в ДНР, начали сдаваться в плен, видео с несколькими пленными показало Минобороны РФ.
Один из них рассказал, что командование ВСУ не забирало раненых из Красноармейска.
Сдавшийся в плен в Красноармейске военнослужащий ВСУ Станислав Ткаченко, в свою очередь, рассказал на видео от Минобороны РФ, что он со своими сослуживцами не пытался прорваться к другим частям ВСУ, так как это было равнозначно самоубийству.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18