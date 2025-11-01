Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.11.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 1 ноября 2025 года

За прошедшие сутки российские подразделения освободили село Красногорское в Запорожской области и село Садовое в Харьковской области, нанесли объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах. Силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 205 беспилотников.