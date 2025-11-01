ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Операторы FPV-дронов "Южной" группировки войск в ходе ведения боевых действий на краматорско-дружковском направлении уничтожили боевую бронированную машину и автомобиль с живой силой противника, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе наблюдения был выявлен бронеавтомобиль ВСУ , совершавший ротацию личного состава. После обнаружения цели оператор нанес точный удар FPV-дроном, в результате чего боевая бронированная машина противника была уничтожена прямым попаданием", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что другой расчёт операторов FPV-дронов ликвидировал автомобиль ВСУ с находившимися в нём военнослужащими.

"Противник пытался скрыться на высокой скорости, однако столкнулся с летящим в его сторону ударным дроном российских войск", - добавили в ведомстве.