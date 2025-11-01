https://ria.ru/20251101/spetsoperatsiya-2052239044.html
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Операторы FPV-дронов "Южной" группировки войск в ходе ведения боевых действий на краматорско-дружковском направлении уничтожили боевую бронированную машину и... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T06:02:00+03:00
2025-11-01T06:02:00+03:00
2025-11-01T06:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
россия
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Операторы FPV-дронов "Южной" группировки войск в ходе ведения боевых действий на краматорско-дружковском направлении уничтожили боевую бронированную машину и автомобиль с живой силой противника, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе наблюдения был выявлен бронеавтомобиль ВСУ
, совершавший ротацию личного состава. После обнаружения цели оператор нанес точный удар FPV-дроном, в результате чего боевая бронированная машина противника была уничтожена прямым попаданием", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что другой расчёт операторов FPV-дронов ликвидировал автомобиль ВСУ с находившимися в нём военнослужащими.
"Противник пытался скрыться на высокой скорости, однако столкнулся с летящим в его сторону ударным дроном российских войск", - добавили в ведомстве.
Минобороны подчеркнуло, что подразделения беспилотной авиации "Южной" группировки продолжают эффективно поражать цели противника на передовой, нанося ему значительные потери в технике и живой силе.