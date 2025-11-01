Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 01.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 01.11.2025 (обновлено: 06:14 01.11.2025)
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Операторы FPV-дронов "Южной" группировки войск в ходе ведения боевых действий на краматорско-дружковском направлении уничтожили боевую бронированную машину и... РИА Новости, 01.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили бронемашину ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

Операторы FPV-дронов уничтожили бронемашину ВСУ под Краматорском

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Операторы FPV-дронов "Южной" группировки войск в ходе ведения боевых действий на краматорско-дружковском направлении уничтожили боевую бронированную машину и автомобиль с живой силой противника, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе наблюдения был выявлен бронеавтомобиль ВСУ, совершавший ротацию личного состава. После обнаружения цели оператор нанес точный удар FPV-дроном, в результате чего боевая бронированная машина противника была уничтожена прямым попаданием", - говорится в сообщении.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
ВСУ имеют мало опыта стрелкового боя, рассказал боец
05:15
Кроме того, отмечается, что другой расчёт операторов FPV-дронов ликвидировал автомобиль ВСУ с находившимися в нём военнослужащими.
"Противник пытался скрыться на высокой скорости, однако столкнулся с летящим в его сторону ударным дроном российских войск", - добавили в ведомстве.
Минобороны подчеркнуло, что подразделения беспилотной авиации "Южной" группировки продолжают эффективно поражать цели противника на передовой, нанося ему значительные потери в технике и живой силе.
Бои за Красногорское в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Минобороны рассказало об освобождении Красногорского
05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
