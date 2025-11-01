https://ria.ru/20251101/spetsoperatsiya-2052236470.html
Раненый боец спас двух сослуживцев в Запорожской области, рассказал стрелок
Раненый боец "Фома" группировки войск "Восток" эвакуировал тяжелых раненых сослуживцев на запорожском направлении, рассказал РИА Новости стрелок группировки... РИА Новости, 01.11.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
ДОНЕЦК, 1 ноя — РИА Новости. Раненый боец "Фома" группировки войск "Восток" эвакуировал тяжелых раненых сослуживцев на запорожском направлении, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Куба".
"У нас есть такой мальчишка, позывной "Фома". Он эвакуировал двоих под огнём пулеметчиков, под обстрелом, под "птичками" (ударные дроны - ред.). Один остался здоров, был потом ранен. Но он с раненой рукой вывел двух человек. И они сейчас живы, здоровы, до сих пор ему благодарны за свою жизнь", — отметил военнослужащий.
По словам "Кубы", такие действия показывают, что среди российских бойцов есть настоящие герои.
"Когда смотришь со стороны, или из "птички", когда уже выкатился (отошли в безопасную зону - ред.)… Двоих человек спас. Его сейчас должны подать (представить к награде – ред.), хотят подать на Героя России
, потому что это очень непростое дело — труд, усилие его", — добавил стрелок.