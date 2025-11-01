Рейтинг@Mail.ru
Раненый боец спас двух сослуживцев в Запорожской области, рассказал стрелок - РИА Новости, 01.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 01.11.2025
Раненый боец спас двух сослуживцев в Запорожской области, рассказал стрелок
Раненый боец спас двух сослуживцев в Запорожской области, рассказал стрелок - РИА Новости, 01.11.2025
Раненый боец спас двух сослуживцев в Запорожской области, рассказал стрелок
Раненый боец "Фома" группировки войск "Восток" эвакуировал тяжелых раненых сослуживцев на запорожском направлении, рассказал РИА Новости стрелок группировки... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T05:05:00+03:00
2025-11-01T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
запорожская область
россия
запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия
Раненый боец спас двух сослуживцев в Запорожской области, рассказал стрелок

Раненый боец спас двух сослуживцев в Запорожской области

Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 ноя — РИА Новости. Раненый боец "Фома" группировки войск "Восток" эвакуировал тяжелых раненых сослуживцев на запорожском направлении, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Куба".
"У нас есть такой мальчишка, позывной "Фома". Он эвакуировал двоих под огнём пулеметчиков, под обстрелом, под "птичками" (ударные дроны - ред.). Один остался здоров, был потом ранен. Но он с раненой рукой вывел двух человек. И они сейчас живы, здоровы, до сих пор ему благодарны за свою жизнь", — отметил военнослужащий.
По словам "Кубы", такие действия показывают, что среди российских бойцов есть настоящие герои.
"Когда смотришь со стороны, или из "птички", когда уже выкатился (отошли в безопасную зону - ред.)… Двоих человек спас. Его сейчас должны подать (представить к награде – ред.), хотят подать на Героя России, потому что это очень непростое дело — труд, усилие его", — добавил стрелок.
Российский военнослужащий
Бойцы "Запада" прокладывают связь при помощи дронов, рассказал боец
Вчера, 07:17
 
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия
 
 
