Раненый боец спас двух сослуживцев в Запорожской области, рассказал стрелок

"У нас есть такой мальчишка, позывной "Фома". Он эвакуировал двоих под огнём пулеметчиков, под обстрелом, под "птичками" (ударные дроны - ред.). Один остался здоров, был потом ранен. Но он с раненой рукой вывел двух человек. И они сейчас живы, здоровы, до сих пор ему благодарны за свою жизнь", — отметил военнослужащий.