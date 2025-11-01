Рейтинг@Mail.ru
АНО "Общественный капитал" и Псковская область стали партнерами
10:31 01.11.2025
АНО "Общественный капитал" и Псковская область стали партнерами
АНО "Общественный капитал" и Псковская область стали партнерами
Псковская область стала 17-м регионом России, с которым АНО "Общественный капитал" заключила соглашение о совместном продвижении и внедрении Стандарта... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T10:31:00+03:00
2025-11-01T10:31:00+03:00
2025
ано "общественный капитал", твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
АНО "Общественный капитал" и Псковская область стали партнерами

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Псковская область стала 17-м регионом России, с которым АНО "Общественный капитал" заключила соглашение о совместном продвижении и внедрении Стандарта общественного капитала с целью развития социальной ответственности компаний и вовлечения их в реализацию национальных целей страны, сообщает пресс-служба организации.
Документ подписали генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
"Мы уже сотрудничаем с псковскими отделениями таких общественных организаций как "Деловая Россия", Российский союз промышленников и предпринимателей, Союз машиностроителей и Торгово-промышленная палата. На прошлой неделе мы провели семинар для представителей крупных региональных компаний, на котором рассказали о значении Стандарта для государства, общества и бизнеса. Для нас крайне важно, чтобы бизнес получал достоверную информацию и оперативные ответы на все возникающие вопросы", – сказала Багатырова, ее слова приводит пресс-служба.
И добавила, что АНО "Общественный капитал" будет вести на регулярной основе работу, проводимую совместно с деловыми объединениями и правительством Псковской области.
"Выражаю благодарность губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову за поддержку и содействие в реализации важной государственной инициативы", – отметила гендиректор АНО "Общественный капитал".
По данным пресс-службы, участие в оценке по Стандарту общественного капитала призвано стимулировать компании улучшать условия труда, принимать на работу специалистов, воспитывающих детей дошкольного возраста, участвовать в социальных и экологических проектах, способствовать формированию благоприятной среды для жизни в регионах присутствия и многому другому.
В свою очередь, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что АНО "Общественный капитал" активно взаимодействует с бизнес-сообществом Псковской области, участвует в совместных проектах и инициативах, направленных на развитие региона.
"Организация выступила партнером нашего Инвестиционного форума гостеприимства, эксперты приняли участие в Форуме промышленности в качестве спикеров и провели целую серию семинаров для крупнейших компаний региона. Псковская область последовательно поддерживает и создает условия для ответственного бизнеса, который вносит вклад в устойчивый рост экономики региона и страны. Уверен, что внедрение Стандарта будет способствовать развитию деловой среды и позволит объединить усилия региональных властей и предпринимателей при реализации национальных проектов, в достижении целей развития, поставленных нашим президентом", – сказал Ведерников, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.
Стандарт общественного капитала включает 95 показателей, которые позволяют оценить вклад компании в достижение национальных целей России. Для удобства бизнеса предусмотрены разные варианты отчетности: крупные компании оцениваются по минимальному набору из 45 критериев, а малые и средние предприятия — по 23 показателям.
Организации, соответствующие Стандарту, получат приоритетное право на федеральные и региональные меры поддержки.
 
