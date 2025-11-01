https://ria.ru/20251101/soglashenie-2052226784.html
Следствие не заключило соглашение по делу о хищении у "Ростелекома"
Следствие не заключило соглашение по делу о хищении у "Ростелекома" - РИА Новости, 01.11.2025
Следствие не заключило соглашение по делу о хищении у "Ростелекома"
Следствие отказалось заключать досудебное соглашение с гендиректором компании "Комплаинс Софт" Антоном Менчицем, который признал вину по делу о хищении 180... РИА Новости, 01.11.2025
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Следствие отказалось заключать досудебное соглашение с гендиректором компании "Комплаинс Софт" Антоном Менчицем, который признал вину по делу о хищении 180 миллионов рублей при закупках программного обеспечения по кибербезопасности для "Ростелекома", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом следствия.
"Следствие не заинтересовано в заключении досудебного соглашения, Менчиц не обладает данными, которые бы заинтересовали следствие", - сказал собеседник агентства.
Проект досудебного соглашения рассматривала Генпрокуратура
.
Ранее Менчиц дал подробные показания, изобличающие его и иных участников событий, признал вину, в содеянном раскаялся, заявил ходатайство о предоставлении реквизитов для возмещения ущерба, оказывает благотворительную помощь участникам СВО, заявил о намерении заключить досудебное соглашение, отметил источник.
По делу проходят два фигуранта: директор департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком
" Владимир Шадрин и гендиректор компании "Комплаинс Софт" Антон Менчиц.
Дело расследует ГСУСК России
. Обоим фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В обвинении речь идет о договоре между "Комплаинс Софт" и ПАО "Ростелеком" о закупке лицензий IBM
QRad (программное обеспечение, отвечающее за кибербезопасность и отражение кибератак).
Органы следствия считают Менчица организатором преступления. По данным следствия, лицензии были куплены по завышенной стоимости, в связи с чем во время закупки было похищено свыше 180 миллионов рублей. Ранее он признал вину и раскаялся в содеянном. Шадрин вину не признает. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы.