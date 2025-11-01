Рейтинг@Mail.ru
Следствие не заключило соглашение по делу о хищении у "Ростелекома" - РИА Новости, 01.11.2025
01:27 01.11.2025
Следствие не заключило соглашение по делу о хищении у "Ростелекома"
Следствие не заключило соглашение по делу о хищении у "Ростелекома" - РИА Новости, 01.11.2025
Следствие не заключило соглашение по делу о хищении у "Ростелекома"
Следствие отказалось заключать досудебное соглашение с гендиректором компании "Комплаинс Софт" Антоном Менчицем, который признал вину по делу о хищении 180... РИА Новости, 01.11.2025
происшествия, россия, ростелеком, генеральная прокуратура рф, ibm
Происшествия, Россия, Ростелеком, Генеральная прокуратура РФ, IBM
Следствие не заключило соглашение по делу о хищении у "Ростелекома"

Следствие не заключило досудебное соглашение по делу о хищении у "Ростелекома"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Следствие отказалось заключать досудебное соглашение с гендиректором компании "Комплаинс Софт" Антоном Менчицем, который признал вину по делу о хищении 180 миллионов рублей при закупках программного обеспечения по кибербезопасности для "Ростелекома", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом следствия.
"Следствие не заинтересовано в заключении досудебного соглашения, Менчиц не обладает данными, которые бы заинтересовали следствие", - сказал собеседник агентства.
Лиза Миллер - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Следствие намерено объявить в розыск блогера Лизу Миллер
Вчера, 17:31
Проект досудебного соглашения рассматривала Генпрокуратура.
Ранее Менчиц дал подробные показания, изобличающие его и иных участников событий, признал вину, в содеянном раскаялся, заявил ходатайство о предоставлении реквизитов для возмещения ущерба, оказывает благотворительную помощь участникам СВО, заявил о намерении заключить досудебное соглашение, отметил источник.
По делу проходят два фигуранта: директор департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО "Ростелеком" Владимир Шадрин и гендиректор компании "Комплаинс Софт" Антон Менчиц.
Дело расследует ГСУСК России. Обоим фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В обвинении речь идет о договоре между "Комплаинс Софт" и ПАО "Ростелеком" о закупке лицензий IBM QRad (программное обеспечение, отвечающее за кибербезопасность и отражение кибератак).
Органы следствия считают Менчица организатором преступления. По данным следствия, лицензии были куплены по завышенной стоимости, в связи с чем во время закупки было похищено свыше 180 миллионов рублей. Ранее он признал вину и раскаялся в содеянном. Шадрин вину не признает. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Срок предварительного следствия по делу экс-замминистра ДНР продлили
26 октября, 02:31
 
ПроисшествияРоссияРостелекомГенеральная прокуратура РФIBM
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
