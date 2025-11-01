Следствие не заключило соглашение по делу о хищении у "Ростелекома"

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Следствие отказалось заключать досудебное соглашение с гендиректором компании "Комплаинс Софт" Антоном Менчицем, который признал вину по делу о хищении 180 миллионов рублей при закупках программного обеспечения по кибербезопасности для "Ростелекома", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом следствия.

"Следствие не заинтересовано в заключении досудебного соглашения, Менчиц не обладает данными, которые бы заинтересовали следствие", - сказал собеседник агентства.

Проект досудебного соглашения рассматривала Генпрокуратура

Ранее Менчиц дал подробные показания, изобличающие его и иных участников событий, признал вину, в содеянном раскаялся, заявил ходатайство о предоставлении реквизитов для возмещения ущерба, оказывает благотворительную помощь участникам СВО, заявил о намерении заключить досудебное соглашение, отметил источник.

По делу проходят два фигуранта: директор департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО " Ростелеком " Владимир Шадрин и гендиректор компании "Комплаинс Софт" Антон Менчиц.

Дело расследует ГСУСК России . Обоим фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В обвинении речь идет о договоре между "Комплаинс Софт" и ПАО "Ростелеком" о закупке лицензий IBM QRad (программное обеспечение, отвечающее за кибербезопасность и отражение кибератак).