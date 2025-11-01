В Сумах прогремел взрыв

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Взрыв вновь раздался в субботу в Сумах на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное".

"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.

Ранее в субботу украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в городе.