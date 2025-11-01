Институт Пушкина назвал самое длинное слово в русском языке

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. На статус самого длинного слова в русском языке претендует прилагательное "тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые", состоящее из 55 букв, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.

"Воспользовавшись помощью искусственного интеллекта, мы выяснили, что на статус самого длинного русского слова, по-видимому, претендует прилагательное "тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые" — 55 букв", — сказал Катышев, добавив, что данное слово встречается в названии патента на изобретение, зарегистрированного в 2006 году.

По словам представителя университета, русский язык очень легко вбирает в себя сложные, многокомпонентные слова. "Этим обусловлено и то, что статус самого длинного слова быстро переходит от одной единицы к другой", — отметил эксперт.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, еще в 2003 году самым длинным словом в русском языке было "превысокомногорассмотрительствующий" (35 букв), а до этого — прилагательное в косвенном падеже "рентгеноэлектрокардиографического".