05:22 01.11.2025 (обновлено: 12:00 01.11.2025)
Институт Пушкина назвал самое длинное слово в русском языке
институт русского языка имени пушкина, общество
Институт русского языка имени Пушкина, Общество
Институт Пушкина назвал самое длинное слово в русском языке

Самым длинным словом в русском языке является прилагательное из 55 букв

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевИнститут русского языка имени А. С. Пушкина
Институт русского языка имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Институт русского языка имени А. С. Пушкина. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. На статус самого длинного слова в русском языке претендует прилагательное "тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые", состоящее из 55 букв, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.
"Воспользовавшись помощью искусственного интеллекта, мы выяснили, что на статус самого длинного русского слова, по-видимому, претендует прилагательное "тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые" — 55 букв", — сказал Катышев, добавив, что данное слово встречается в названии патента на изобретение, зарегистрированного в 2006 году.
Учебник русского языка - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В Институте Пушкина рассказали, когда слово "вы" пишется с большой буквы
26 октября, 04:00
По словам представителя университета, русский язык очень легко вбирает в себя сложные, многокомпонентные слова. "Этим обусловлено и то, что статус самого длинного слова быстро переходит от одной единицы к другой", — отметил эксперт.
Согласно Книге рекордов Гиннесса, еще в 2003 году самым длинным словом в русском языке было "превысокомногорассмотрительствующий" (35 букв), а до этого — прилагательное в косвенном падеже "рентгеноэлектрокардиографического".
"При этом такие слова употребляются нечасто. А наиболее встречающиеся слова, конечно же, и самые короткие: это союзы, предлоги и частицы, многие из которых состоят из одной буквы", — заключил Катышев.
Девушка за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Институте Пушкина стартовал конкурс для зарубежных русистов
25 июня, 09:00
 
Институт русского языка имени ПушкинаОбщество
 
 
