Институт Пушкина назвал самое длинное слово в русском языке
Институт Пушкина назвал самое длинное слово в русском языке
2025-11-01T05:22:00+03:00
2025-11-01T05:22:00+03:00
2025-11-01T12:00:00+03:00
Институт Пушкина назвал самое длинное слово в русском языке
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. На статус самого длинного слова в русском языке претендует прилагательное "тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые", состоящее из 55 букв, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.
"Воспользовавшись помощью искусственного интеллекта, мы выяснили, что на статус самого длинного русского слова, по-видимому, претендует прилагательное "тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые" — 55 букв", — сказал Катышев, добавив, что данное слово встречается в названии патента на изобретение, зарегистрированного в 2006 году.
По словам представителя университета, русский язык очень легко вбирает в себя сложные, многокомпонентные слова. "Этим обусловлено и то, что статус самого длинного слова быстро переходит от одной единицы к другой", — отметил эксперт.
Согласно Книге рекордов Гиннесса, еще в 2003 году самым длинным словом в русском языке было "превысокомногорассмотрительствующий" (35 букв), а до этого — прилагательное в косвенном падеже "рентгеноэлектрокардиографического".
"При этом такие слова употребляются нечасто. А наиболее встречающиеся слова, конечно же, и самые короткие: это союзы, предлоги и частицы, многие из которых состоят из одной буквы", — заключил Катышев.