Четырех жительниц Нижегородской области будут судить за убийство знакомой
Четыре жительницы Нижегородской области предстанут перед судом по обвинению в особо жестоком убийстве знакомой, сообщило региональное следственное управление СК РИА Новости, 01.11.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. Четыре жительницы Нижегородской области предстанут перед судом по обвинению в особо жестоком убийстве знакомой, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, в апреле 2025 года 4 женщины, находясь у дома на улице Первомайской рабочего поселка Ветлужский, во время ссоры с общей знакомой жестоко избили ее, а также совершили иные действия сексуального характера в отношении потерпевшей. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.
Было возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью (п. "д", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ
), а также насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц (п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ). По ходатайству органов следствия судом в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Расследование уголовного дела завершено, уголовное дело направлено в суд", - говорится в сообщении.