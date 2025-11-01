Рейтинг@Mail.ru
Четырех жительниц Нижегородской области будут судить за убийство знакомой - РИА Новости, 01.11.2025
16:26 01.11.2025
Четырех жительниц Нижегородской области будут судить за убийство знакомой
Четыре жительницы Нижегородской области предстанут перед судом по обвинению в особо жестоком убийстве знакомой, сообщило региональное следственное управление СК РИА Новости, 01.11.2025
происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. Четыре жительницы Нижегородской области предстанут перед судом по обвинению в особо жестоком убийстве знакомой, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, в апреле 2025 года 4 женщины, находясь у дома на улице Первомайской рабочего поселка Ветлужский, во время ссоры с общей знакомой жестоко избили ее, а также совершили иные действия сексуального характера в отношении потерпевшей. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.
Было возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью (п. "д", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц (п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ). По ходатайству органов следствия судом в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Расследование уголовного дела завершено, уголовное дело направлено в суд", - говорится в сообщении.
