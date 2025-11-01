Четырех жительниц Нижегородской области будут судить за убийство знакомой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя — РИА Новости. Четыре жительницы Нижегородской области предстанут перед судом по обвинению в особо жестоком убийстве знакомой, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, в апреле 2025 года 4 женщины, находясь у дома на улице Первомайской рабочего поселка Ветлужский, во время ссоры с общей знакомой жестоко избили ее, а также совершили иные действия сексуального характера в отношении потерпевшей. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.