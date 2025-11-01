Вкусное лечо по рецепту кулинарного блогера Павла Сизова

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. По словам Павла Сизова, автора группы По словам Павла Сизова, автора группы CHEF.VIBE в "Одноклассниках", секрет вкусного лечо — в простоте и домашних овощах. Рецепт стал настоящим хитом среди подписчиков. Блогер поделился им с РИА Новости.

Есть в каждой семье такие блюда, без которых невозможно представить лето и домашние заготовки. У нас это лечо. Каждый август, когда на огороде начинает поспевать урожай, мама превращает кухню в настоящую мастерскую вкусов. С раннего утра в доме пахнет свежими помидорами, сладким перцем, луком и морковью. Мама никогда не ходит на рынок за продуктами, ведь все растет прямо под окнами: крепкие кусты болгарского перца, сочная морковь, спелые мясистые помидоры.

И когда весь этот аромат соединяется на плите, становится понятно — начался сезон заготовок, а значит, будет то самое лечо, которое в нашей семье готовят из года в год.

Этот рецепт проверен временем. Мы не меняем ничего уже много лет, потому что вкус — идеальный. Мягкое, чуть сладковатое, с насыщенным ароматом томатов и легкой кислинкой. Кто-то скажет, что лечо нужно готовить по-другому. Но, поверьте, попробовав этот вариант, вы поймете, что искать больше нечего.

Ингредиенты:

Помидоры — 3 килограмма;

Репчатый лук — 1,5 килограмма;

Морковь — 1,5 килограмма;

Болгарский перец — 1,5 килограмма;

Сахар — 200 граммов;

Соль — 1 столовая ложка;

Уксус 9% — 100 миллилитров;

Подсолнечное масло — 300 миллилитров.

Приготовление:

1. Помидоры моем, удаляем хвостики, нарезаем крупными дольками и пропускаем через мясорубку — должна получиться густая томатная масса.

2. Морковь чистим и натираем на крупной терке. Лук нарезаем кубиками. Болгарский перец моем, очищаем от семян и нарезаем тонкими полосками.

3. В большую кастрюлю наливаем подсолнечное масло, добавляем томатную массу и морковь. Ставим на средний огонь и доводим до легкого кипения.

4. Перец заливаем кипятком на 10-15 минут, чтобы стал мягче, затем воду сливаем и отправляем в кастрюлю.

5. На отдельной сковороде слегка обжариваем лук до прозрачности и тоже добавляем в общую массу.

6. Добавляем соль, сахар и перемешиваем. Варим лечо на слабом огне около полутора часов, периодически помешивая, чтобы не пригорело.

7. Пробуем на вкус — если нужно, добавляем немного соли или сахара.

8. За три минуты до конца вливаем уксус, аккуратно размешиваем и сразу раскладываем по стерилизованным банкам.

9. Накрываем стерильными крышками, переворачиваем банки вверх дном, укутываем теплым полотенцем и оставляем на сутки. После полного остывания переносим в прохладное место.

Когда зимой открываешь банку — будто снова оказываешься в августе. Вкус густой, томатный, с легкой сладостью и ароматом перца, выращенного собственными руками. Мама всегда говорит, что в этом и есть секрет — в овощах с грядки и в любви, с которой готовишь.