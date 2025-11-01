Рейтинг@Mail.ru
Известный кулинарный блогер поделился рецептом маринованных помидоров - РИА Новости, 01.11.2025
11:05 01.11.2025 (обновлено: 16:44 01.11.2025)
Известный кулинарный блогер поделился рецептом маринованных помидоров
Тот самый вкус детства: когда зима только начинается, а на столе уже банка ароматных томатов. Автор группы CHEF.VIBE в "Одноклассниках" Павел Сизов поделился с... РИА Новости, 01.11.2025
Известный кулинарный блогер поделился рецептом маринованных помидоров

© предоставлено Павлом СизовымБлогер Павел Сизов
Блогер Павел Сизов - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© предоставлено Павлом Сизовым
Блогер Павел Сизов
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Тот самый вкус детства: когда зима только начинается, а на столе уже банка ароматных томатов. Автор группы CHEF.VIBE в "Одноклассниках" Павел Сизов поделился с РИА Новости проверенным годами рецептом.
Я впервые попробовал эти помидоры еще в детстве, когда бабушка открывала банку в холодный зимний вечер и по кухне моментально разносился тот самый аромат — насыщенный, чуть сладковатый, с тонкой кислинкой, его нельзя спутать ни с чем. Тогда я не придавал этому значения, а сейчас понимаю — это вкус детства.
Бабушка всегда говорила: "Главное — не спеши, делай с душой". И вот уже много лет я готовлю эти помидоры по ее рецепту — проверенному временем, простому и идеальному.
© предоставлено Павлом СизовымПомидоры по рецепту Павла Сизова
Помидоры по рецепту Павла Сизова - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© предоставлено Павлом Сизовым
Помидоры по рецепту Павла Сизова
Маринованные помидоры получаются упругими, душистыми и очень вкусными. Отлично подходят и к праздничному столу, и просто к жареной картошке или мясу. Главное — не нарушать технологию и уделить внимание каждому шагу.

Ингредиенты (на трехлитровую банку):

  • Помидоры спелые — около 28-30 штук (среднего размера);
  • Лук репчатый — 1 штука;
  • Чеснок — 1 зубчик;
  • Болгарский перец (по желанию) — 1/2 штуки;
  • Укроп (зонтики или веточки);
  • Листья хрена — 1 штука;
  • Листья смородины и вишни — по 2 штуки;
  • Перец черный горошком — 4-5 штук;
  • Лавровый лист — 1 штука (разломанный);
  • Соль — 2 столовые ложки;
  • Сахар — 1 столовая ложка;
  • Уксус 9% — 1 столовая ложка;
  • Вода — 1,6-1,8 литра.
© iStock.com / Oybek OstanovПомидоры с солью в банке
Помидоры с солью в банке - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© iStock.com / Oybek Ostanov
Помидоры с солью в банке

Приготовление:

1. Если помидоры спелые — дайте им полежать два-три дня, чтобы стали плотнее. Если бурые — пусть дозреют до красноты при комнатной температуре.
2. В банку кладем нарезанную луковицу, дольку чеснока и, если используете, половинку болгарского перца без семян.
3. Заливаем все кипятком на три минуты, затем воду сливаем. Повторяем еще раз, снова заливая кипятком на три минуты, — это нужно, чтобы овощи прогрелись и не полопались.
4. В это время готовим рассол. В кастрюле доводим до кипения воду, добавляем укроп, листья хрена, смородины и вишни, перец горошком, лавровый лист, соль и сахар. Варим 15 минут, чтобы специи полностью раскрыли аромат.
5. Пока рассол кипит, аккуратно прокалываем каждую помидорку со стороны плодоножки на один сантиметр зубочисткой — это предотвратит растрескивание.
6. Помидоры плотно укладываем в банку слоями, чередуя с частью зелени и пряностей, которые вынимали из рассола.
7. Заливаем кипящим рассолом почти до самого верха. Добавляем одну столовую ложку уксуса. Если рассола немного не хватило — доливаем из кастрюли.
8. Закрываем крышкой, закатываем, переворачиваем вверх дном и укутываем в одеяло на сутки. После полного остывания убираем в прохладное место.
© предоставлено Павлом СизовымДомашние соленья
Домашние соленья - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© предоставлено Павлом Сизовым
Домашние соленья
Через пару недель можно пробовать. Помидоры получаются яркие, насыщенные, с идеальным балансом соли, кислоты и сладости. Рассол ароматный, а сами томаты хрустящие, как будто только с грядки. Бабушка всегда говорила, что секрет хорошей консервации — это чистота, терпение и любовь к тому, что делаешь.
Каждый раз, когда я открываю банку этих помидоров, запах мгновенно возвращает в то самое детство — где все было просто, по-домашнему и по-настоящему вкусно. Попробуйте приготовить по этому рецепту — уверен, он станет вашим семейным.
 
 
 
