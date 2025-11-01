Рейтинг@Mail.ru
Синнер отдал Звереву один гейм в полуфинале "Мастерса" в Париже - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
20:15 01.11.2025 (обновлено: 20:33 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/sinner-2052416329.html
Синнер отдал Звереву один гейм в полуфинале "Мастерса" в Париже
Синнер отдал Звереву один гейм в полуфинале "Мастерса" в Париже - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Синнер отдал Звереву один гейм в полуфинале "Мастерса" в Париже
Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева и вышел в финал теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 01.11.2025
2025-11-01T20:15:00+03:00
2025-11-01T20:33:00+03:00
теннис
спорт
янник синнер
александр зверев
феликс оже-альяссим
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900497023_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_a35d73791007c3733d37e68d09e9d63c.jpg
/20251101/bublik-2052393649.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900497023_81:0:1902:1366_1920x0_80_0_0_1109ad231ab683a8a7091f44f59a5970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, янник синнер, александр зверев, феликс оже-альяссим, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, Янник Синнер, Александр Зверев, Феликс Оже-Альяссим, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Синнер отдал Звереву один гейм в полуфинале "Мастерса" в Париже

Синнер обыграл Зверева и вышел в финал "Мастерса" в Париже

© Фото : Пресс-служба China OpenИтальянский теннисист Янник Синнер
Итальянский теннисист Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото : Пресс-служба China Open
Читать в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева и вышел в финал теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн евро.
Встреча завершилась победой Синнера (2-й номер посева) со счетом 6:0, 6:1. Зверев был посеян под третьим номером. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Rolex Paris Masters
01 ноября 2025 • начало в 19:10
Завершен
Александр Зверев
0 : 20:61:6
Янник Синнер
Календарь Турнирная таблица История встреч
Зверев выиграл турнир в Париже в прошлом году. Синнер отдал немцу один гейм, это самая крупная победа над действующим чемпионом на турнирах серии "Мастерс" с момента появления формата в 1990 году.
Кроме того, Синнер стал первым теннисистом с 2019 года, который сумел достичь нескольких финалов на "Мастерсах" в течение одного сезона, не проиграв по пути ни одного сета. В 2019-м это удалось россиянину Даниилу Медведеву (Монреаль, Шанхай) и сербу Новаку Джоковичу (Мадрид, Париж).
В финале соперником Синнера станет канадец Феликс Оже-Альяссим (9). В случае завоевания титула итальянец вернется на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Казахстанский теннисист Александр Бублик - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Бублик не смог выйти в финал "Мастерса" в Париже
1 ноября, 18:18
 
ТеннисСпортЯнник СиннерАлександр ЗверевФеликс Оже-АльяссимАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    5
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала