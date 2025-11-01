https://ria.ru/20251101/sinner-2052416329.html
Синнер отдал Звереву один гейм в полуфинале "Мастерса" в Париже
Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева и вышел в финал теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого...
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева и вышел в финал теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн евро.
Встреча завершилась победой Синнера (2-й номер посева) со счетом 6:0, 6:1. Зверев был посеян под третьим номером. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.
Зверев выиграл турнир в Париже в прошлом году. Синнер отдал немцу один гейм, это самая крупная победа над действующим чемпионом на турнирах серии "Мастерс" с момента появления формата в 1990 году.
Кроме того, Синнер стал первым теннисистом с 2019 года, который сумел достичь нескольких финалов на "Мастерсах" в течение одного сезона, не проиграв по пути ни одного сета. В 2019-м это удалось россиянину Даниилу Медведеву (Монреаль, Шанхай) и сербу Новаку Джоковичу (Мадрид, Париж).
В финале соперником Синнера станет канадец Феликс Оже-Альяссим
(9). В случае завоевания титула итальянец вернется на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP)
