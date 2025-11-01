Синнер отдал Звереву один гейм в полуфинале "Мастерса" в Париже

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева и вышел в финал теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн евро.

Встреча завершилась победой Синнера (2-й номер посева) со счетом 6:0, 6:1. Зверев был посеян под третьим номером. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.

Зверев выиграл турнир в Париже в прошлом году. Синнер отдал немцу один гейм, это самая крупная победа над действующим чемпионом на турнирах серии "Мастерс" с момента появления формата в 1990 году.