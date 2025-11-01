Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Ленобласти поздравил с 50-летием Разметелевскую школу - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
13:38 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/shkola-2052300778.html
Губернатор Ленобласти поздравил с 50-летием Разметелевскую школу
Губернатор Ленобласти поздравил с 50-летием Разметелевскую школу - РИА Новости, 01.11.2025
Губернатор Ленобласти поздравил с 50-летием Разметелевскую школу
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил с 50-летием Разметелевскую школу, в которой учился глава региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T13:38:00+03:00
2025-11-01T13:38:00+03:00
ленинградская область
александр дрозденко
школа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023699011_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_a158ea293c0a9313e940f8671954d16e.jpg
https://ria.ru/20251031/podderzhka-2052061279.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023699011_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_53ce63d6e9832a9b62d03e63fd2af92f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр дрозденко, школа
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Школа
Губернатор Ленобласти поздравил с 50-летием Разметелевскую школу

Дрозденко поздравил с 50-летием Разметелевскую школу

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Дрозденко
Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Александр Дрозденко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил с 50-летием Разметелевскую школу, в которой учился глава региона, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.
"За время учебы я поменял несколько школ, но именно школу в Разметелево считаю своей. Сегодня школа отмечает юбилей — полвека. Здесь был новеньким, здесь учился зарабатывать авторитет, здесь впервые встал на лыжи, здесь был знаменосцем и гордился этим, здесь, будучи учеником, замещал должность пионервожатого", - написал Дрозденко в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что приехал с подарком - сертификатом на реновацию пищеблока.
"Но остаётся и долг — время провести полную реновацию школы уже пришло. Попросил администрацию найти возможность перемещения классов, чтобы в сжатые сроки создать здесь современное, технологичное и комфортное пространство. Но так, чтобы сохранить историю и атмосферу любимой школы", - цитирует пресс-служба главу региона.
В Разметелевской школе обучаются свыше тысячи школьников. Здесь функционируют 42 класса, в том числе семь классов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Больше трети педагогов имеют высшую или первую квалификационную категорию, также один работник имеет звание "Отличник народного просвещения".
Волховский район Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Ленинградская область создает систему поддержки благотворителей
Вчера, 12:45
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоШкола
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала