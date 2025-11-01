https://ria.ru/20251101/shkola-2052300778.html
Губернатор Ленобласти поздравил с 50-летием Разметелевскую школу
Губернатор Ленобласти поздравил с 50-летием Разметелевскую школу - РИА Новости, 01.11.2025
Губернатор Ленобласти поздравил с 50-летием Разметелевскую школу
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил с 50-летием Разметелевскую школу, в которой учился глава региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T13:38:00+03:00
2025-11-01T13:38:00+03:00
2025-11-01T13:38:00+03:00
ленинградская область
александр дрозденко
школа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023699011_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_a158ea293c0a9313e940f8671954d16e.jpg
https://ria.ru/20251031/podderzhka-2052061279.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023699011_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_53ce63d6e9832a9b62d03e63fd2af92f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, школа
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Школа
Губернатор Ленобласти поздравил с 50-летием Разметелевскую школу
Дрозденко поздравил с 50-летием Разметелевскую школу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил с 50-летием Разметелевскую школу, в которой учился глава региона, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.
"За время учебы я поменял несколько школ, но именно школу в Разметелево считаю своей. Сегодня школа отмечает юбилей — полвека. Здесь был новеньким, здесь учился зарабатывать авторитет, здесь впервые встал на лыжи, здесь был знаменосцем и гордился этим, здесь, будучи учеником, замещал должность пионервожатого", - написал Дрозденко в Telegram-канале
.
Губернатор добавил, что приехал с подарком - сертификатом на реновацию пищеблока.
"Но остаётся и долг — время провести полную реновацию школы уже пришло. Попросил администрацию найти возможность перемещения классов, чтобы в сжатые сроки создать здесь современное, технологичное и комфортное пространство. Но так, чтобы сохранить историю и атмосферу любимой школы", - цитирует пресс-служба главу региона.
В Разметелевской школе обучаются свыше тысячи школьников. Здесь функционируют 42 класса, в том числе семь классов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Больше трети педагогов имеют высшую или первую квалификационную категорию, также один работник имеет звание "Отличник народного просвещения".