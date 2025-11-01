Губернатор Ленобласти поздравил с 50-летием Разметелевскую школу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил с 50-летием Разметелевскую школу, в которой учился глава региона, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.

"За время учебы я поменял несколько школ, но именно школу в Разметелево считаю своей. Сегодня школа отмечает юбилей — полвека. Здесь был новеньким, здесь учился зарабатывать авторитет, здесь впервые встал на лыжи, здесь был знаменосцем и гордился этим, здесь, будучи учеником, замещал должность пионервожатого", - написал Дрозденко в Telegram-канале

Губернатор добавил, что приехал с подарком - сертификатом на реновацию пищеблока.

"Но остаётся и долг — время провести полную реновацию школы уже пришло. Попросил администрацию найти возможность перемещения классов, чтобы в сжатые сроки создать здесь современное, технологичное и комфортное пространство. Но так, чтобы сохранить историю и атмосферу любимой школы", - цитирует пресс-служба главу региона.