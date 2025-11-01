Жители Сербии несут цветы к месту трагедии в Нови-Саде

НОВИ-САД (Сербия), 1 ноя – РИА Новости. Граждане Сербии свыше пяти часов несут цветы к месту обрушения навеса на железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября 2024 года, передает корреспондент РИА Новости.

Десятки тысяч студентов и граждан постарше в субботу участвуют в массовой акции на годовщину гибели 16 человек при обрушении 1 ноября прошлого года.

Утром к месту обрушения начали подходить горожане, и студенты, ветераны армии Сербии , многие оставляли цветы. Возложение началось около 10.30 (12.00 мск) и продолжается в 16.00 (18.00 мск). Люди подходят с цветами, некоторые со свечками. Некоторые родители привели с собой детей.

Студенты-активисты пускают их к импровизированному мемориалу группами, на металлическом ограждении наряду с черными табличками с именами погибших появились большие красные сердца, рисунки. Акция проходит тихо и спокойно.

Во время обрушения в 11.52 (13.52 мск) собравшиеся провели 16 минут молчания по числу погибших.

На площадке ближе к центральной улице установлена сцена с колонками, с которой к собравшимся обратились студенты-активисты. После показа документального фильма "Поворот", в 16.30 (18.30 мск) как ожидается, собравшиеся отправятся группами на берег Дуная через центр города.

Затем на набережной намечено открытие тематической выставки, и в 19.52 (21.52 мск) еще одно отдание почестей погибшим.

Правительство Сербии накануне объявило 1 ноября Днём траура.

Президент Сербии Александр Вучич вечером в пятницу обратился к гражданам, перечислил имена 16 погибших при обрушении на железнодорожном вокзале и сказал, что в субботу поставит за них свечи в церкви. Перед тем он извинился перед студентами и протестующими за некоторые сказанные в отношении них вещи за прошедший год, призвал к примирению и диалогу.

В ночь на субботу в Нови-Сад прибыли студенты из других городов, которых торжественно встретили и приняли их местные коллеги.

Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.