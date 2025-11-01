Сербские студенты пообещали продолжить протесты

НОВИ-САД (Сербия), 1 ноя – РИА Новости. Студенты в завершение акции в годовщину обрушения навеса и гибели 16 человек 1 ноября 2024 года на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад пообещали продолжить протесты, передает корреспондент РИА Новости.

По данным МВД Сербии , несогласованная акция студентов и поддерживающих их граждан в городе Нови-Сад собрала в субботу около 39 тысяч участников, об инцидентах не сообщается.

После возложения цветов к месту обрушения навеса, 16-ти минут молчания, митинга, а затем шествия по центральным улицам города с тракторами аграриев во главе колонны, участники акции вечером вышли на набережную Дуная и собрались у моста через реку, но не перекрывали движение.

В 18.52 они провели повторно 16 минут молчания в честь погибших на железнодорожном вокзале.

Активисты на стенах Петроварадинской крепости на другой стороне моста через Дунай развернули транспарант: "Увидимся завтра и каждый второй день, пока не будет справедливости".

После этого студенты, следившие за порядком, объявили об окончании акции после чего присутствующие спокойно разошлись.

Правительство Сербии накануне объявило 1 ноября Днём траура.

Президент Сербии Александр Вучич вечером в пятницу обратился к гражданам, перечислил имена 16 погибших при обрушении на железнодорожном вокзале и сказал, что в субботу поставит за них свечи в церкви. Перед тем он извинился перед студентами и протестующими за некоторые сказанные в отношении них вещи за прошедший год, призвал к примирению и диалогу.

Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.