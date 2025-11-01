Рейтинг@Mail.ru
Сербские студенты пообещали продолжить протесты - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:24 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/serbija-2052436226.html
Сербские студенты пообещали продолжить протесты
Сербские студенты пообещали продолжить протесты - РИА Новости, 01.11.2025
Сербские студенты пообещали продолжить протесты
Студенты в завершение акции в годовщину обрушения навеса и гибели 16 человек 1 ноября 2024 года на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад пообещали... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T22:24:00+03:00
2025-11-01T22:24:00+03:00
в мире
сербия
дунай (река)
белград (город)
александр вучич
патриарх сербский порфирий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005168129_0:283:3071:2010_1920x0_80_0_0_b8fbfeb1e5a6c466a5c873a37a5dabe1.jpg
https://ria.ru/20251031/serbija-2052212072.html
https://ria.ru/20251101/serbiya-2052399835.html
https://ria.ru/20251101/novi-sad-2052387282.html
сербия
дунай (река)
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005168129_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_bc249c20dad6bdb8b77ce645a6f35393.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, дунай (река), белград (город), александр вучич, патриарх сербский порфирий
В мире, Сербия, Дунай (река), Белград (город), Александр Вучич, Патриарх Сербский Порфирий
Сербские студенты пообещали продолжить протесты

Студенты пообещали продолжить протесты, приуроченные к годовщине ЧП в Нови-Саде

© AP Photo / Darko VojinovicУчастники акции протеста в центре Белграда, Сербия
Участники акции протеста в центре Белграда, Сербия - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Участники акции протеста в центре Белграда, Сербия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВИ-САД (Сербия), 1 ноя – РИА Новости. Студенты в завершение акции в годовщину обрушения навеса и гибели 16 человек 1 ноября 2024 года на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад пообещали продолжить протесты, передает корреспондент РИА Новости.
По данным МВД Сербии, несогласованная акция студентов и поддерживающих их граждан в городе Нови-Сад собрала в субботу около 39 тысяч участников, об инцидентах не сообщается.
Парламент Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Сербия объявила 1 ноября днем траура по погибшим при обрушении вокзала
31 октября, 22:14
После возложения цветов к месту обрушения навеса, 16-ти минут молчания, митинга, а затем шествия по центральным улицам города с тракторами аграриев во главе колонны, участники акции вечером вышли на набережную Дуная и собрались у моста через реку, но не перекрывали движение.
В 18.52 они провели повторно 16 минут молчания в честь погибших на железнодорожном вокзале.
Активисты на стенах Петроварадинской крепости на другой стороне моста через Дунай развернули транспарант: "Увидимся завтра и каждый второй день, пока не будет справедливости".
После этого студенты, следившие за порядком, объявили об окончании акции после чего присутствующие спокойно разошлись.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Жители Сербии несут цветы к месту трагедии в Нови-Саде
Вчера, 19:05
Правительство Сербии накануне объявило 1 ноября Днём траура.
Президент Сербии Александр Вучич вечером в пятницу обратился к гражданам, перечислил имена 16 погибших при обрушении на железнодорожном вокзале и сказал, что в субботу поставит за них свечи в церкви. Перед тем он извинился перед студентами и протестующими за некоторые сказанные в отношении них вещи за прошедший год, призвал к примирению и диалогу.
Патриарх Сербский Порфирий в присутствии Вучича и членов правительства провел в субботу Белграде заупокойную службу по жертвам трагедии.
Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Автомобиль полиции на улице в Сербии - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В акции в Нови-Саде приняли участие десятки тысяч человек
Вчера, 17:46
 
В миреСербияДунай (река)Белград (город)Александр ВучичПатриарх Сербский Порфирий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала