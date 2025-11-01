Рейтинг@Mail.ru
Россия ввела санкции против представителей украинской власти - РИА Новости, 01.11.2025
22:37 01.11.2025 (обновлено: 23:33 01.11.2025)
Россия ввела санкции против представителей украинской власти
Россия ввела санкции против представителей украинской власти
Правительство ввело экономические санкции против нескольких представителей украинской власти, соответствующее постановление опубликовано на официальном... РИА Новости, 01.11.2025
россия, украина, сергей марченко, алексей соболев, в мире, санкции, михаил мишустин, правительство рф, экономика, денис малюська
Россия, Украина, Сергей Марченко, Алексей Соболев, В мире, Санкции, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Экономика, Денис Малюська

Россия ввела санкции против представителей украинской власти

Дом правительства России
Дом правительства России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства России. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Правительство ввело экономические санкции против нескольких представителей украинской власти, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Под санкции попали:
  • премьер-министр Украины Юлия Свириденко;
© AP Photo / Vadym SarakhanЮлия Свириденко
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Юлия Свириденко. Архивное фото
© AP Photo / Hanna McKayСергей Марченко
Министр финансов Украины Сергей Марченко - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Hanna McKay
Сергей Марченко . Архивное фото
  • советник министра обороны Александр Кубраков;
CC BY-SA 4.0 / Максим Огородник / Александр КубраковАлександр Кубраков
Александр Кубраков - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
CC BY-SA 4.0 / Максим Огородник / Александр Кубраков
Александр Кубраков. Архивное фото
© Офис Президента УкраиныРостислав Шурма
Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Офис Президента Украины
Ростислав Шурма. Архивное фото
© Фото : Denis MalyuskaДенис Малюська
Фотография со страницы Дениса Малюськи в Facebook - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото : Denis Malyuska
Денис Малюська. Архивное фото
  • бывший замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма, экс-глава "Запорожстали".
  • представители секретариата правительства Татьяна Ковтун и Александр Ильков;
  • правительственный уполномоченный Екатерина Левченко;
  • экс-министр Олег Немчинов.
Документ, подписанный премьер министром Михаилом Мишустиным, вносит изменения в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, утвержденный постановлением от 1 ноября 2018 года. Попадание в этот список влечет за собой следующие меры:
  • блокировку финансовых активов, ценных бумаг и имущества, находящихся на территории России или подконтрольных российским гражданам;
  • запрет определенных финансовых операций с указанными лицами;
  • запрет на въезд в Россию.
Ограничения вводятся в ответ на санкционную политику иностранных государств и в целях защиты интересов и безопасности России.
Санкции со стороны Украины

Накануне Зеленский ввел очередные санкции против десяти физических лиц и 31 компании из России, Ирана и Китая, которые, как утверждает Киев, занимаются поддержкой российского военно-промышленного комплекса.
В частности, они коснулись компаний "Тулаоборонстрой", "АСР", "Эсефджи Балтика", "Ками-Групп", "Карбон Солюшенс" и Южноуральского арматурно-изоляторного завода.
Кроме того, ограничения введены в отношении Министерства обороны и логистики Вооруженных сил Ирана, организаций аэрокосмической и оборонной промышленности Ирана.
Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
