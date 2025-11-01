Россия ввела санкции против представителей украинской власти

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Правительство ввело экономические санкции против нескольких представителей украинской власти, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Под санкции попали:
- премьер-министр Украины Юлия Свириденко;
- глава Минфина Сергей Марченко;
- советник министра обороны Александр Кубраков;
- министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.
- экс-министр юстиции Денис Малюська;
- бывший замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма, экс-глава "Запорожстали".
- представители секретариата правительства Татьяна Ковтун и Александр Ильков;
- правительственный уполномоченный Екатерина Левченко;
- экс-министр Олег Немчинов.
Документ, подписанный премьер министром Михаилом Мишустиным, вносит изменения в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, утвержденный постановлением от 1 ноября 2018 года. Попадание в этот список влечет за собой следующие меры:
- блокировку финансовых активов, ценных бумаг и имущества, находящихся на территории России или подконтрольных российским гражданам;
- запрет определенных финансовых операций с указанными лицами;
- запрет на въезд в Россию.
Ограничения вводятся в ответ на санкционную политику иностранных государств и в целях защиты интересов и безопасности России.
Санкции со стороны Украины
В частности, они коснулись компаний "Тулаоборонстрой", "АСР", "Эсефджи Балтика", "Ками-Групп", "Карбон Солюшенс" и Южноуральского арматурно-изоляторного завода.
Кроме того, ограничения введены в отношении Министерства обороны и логистики Вооруженных сил Ирана, организаций аэрокосмической и оборонной промышленности Ирана.
Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
