Россия ввела санкции против представителей украинской власти

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Правительство ввело экономические санкции против нескольких представителей украинской власти, соответствующее Правительство ввело экономические санкции против нескольких представителей украинской власти, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Под санкции попали:

премьер-министр Украины Юлия Свириденко;

© AP Photo / Vadym Sarakhan Юлия Свириденко © AP Photo / Vadym Sarakhan Юлия Свириденко. Архивное фото

глава Минфина Сергей Марченко;

© AP Photo / Hanna McKay Сергей Марченко © AP Photo / Hanna McKay Сергей Марченко . Архивное фото

советник министра обороны Александр Кубраков;

министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

© Офис Президента Украины Ростислав Шурма © Офис Президента Украины Ростислав Шурма. Архивное фото

экс-министр юстиции Денис Малюська;

бывший замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма, экс-глава "Запорожстали".

представители секретариата правительства Татьяна Ковтун и Александр Ильков;

правительственный уполномоченный Екатерина Левченко;

экс-министр Олег Немчинов.

Документ, подписанный премьер министром Михаилом Мишустиным , вносит изменения в перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, утвержденный постановлением от 1 ноября 2018 года. Попадание в этот список влечет за собой следующие меры:

блокировку финансовых активов, ценных бумаг и имущества, находящихся на территории России или подконтрольных российским гражданам;

запрет определенных финансовых операций с указанными лицами;

запрет на въезд в Россию.

Ограничения вводятся в ответ на санкционную политику иностранных государств и в целях защиты интересов и безопасности России.

Санкции со стороны Украины

Накануне Зеленский ввел очередные санкции против десяти физических лиц и 31 компании из России, Ирана Китая , которые, как утверждает Киев , занимаются поддержкой российского военно-промышленного комплекса.

В частности, они коснулись компаний "Тулаоборонстрой", "АСР", "Эсефджи Балтика", "Ками-Групп", "Карбон Солюшенс" и Южноуральского арматурно-изоляторного завода.

Кроме того, ограничения введены в отношении Министерства обороны и логистики Вооруженных сил Ирана, организаций аэрокосмической и оборонной промышленности Ирана.