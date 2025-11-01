Антироссийские санкции Трампа создают проблемы союзникам США, заявил Пушков

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Энергетические санкции американского президента Дональда Трампа против России создают проблемы союзникам США, считает сенатор Совфеда Алексей Пушков.
"Энергетические санкции Трампа против России создают проблемы его союзникам - от Венгрии до Японии. (Премьер Виктор - ред.) Орбан уже просил Трампа исключить Венгрию из зоны применения санкций в силу критической зависимости страны от российской нефти и газа, но пока получил отказ. Однако тема не снята", - написал политик в своем Telegram-канале.
"Болгария хочет уговорить администрацию Трампа хотя бы перенести сроки ввода санкций в действие, чтобы правительство, не готовое к этому, нашло способ решения проблемы", - пояснил законодатель.
Что касается Японии, то, находясь там с визитом, уже сам Трамп просил нового премьера Санаэ Такаити прекратить закупки российского СПГ, написал Пушков. "Но в Токио уже Трамп получил отказ. Япония на 30% зависит от российского газа, и заменить его нечем", - подчеркнул законодатель.
