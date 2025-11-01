Рейтинг@Mail.ru
Антироссийские санкции Трампа создают проблемы союзникам США, заявил Пушков - РИА Новости, 01.11.2025
17:10 01.11.2025
Антироссийские санкции Трампа создают проблемы союзникам США, заявил Пушков
Антироссийские санкции Трампа создают проблемы союзникам США, заявил Пушков - РИА Новости, 01.11.2025
Антироссийские санкции Трампа создают проблемы союзникам США, заявил Пушков
Энергетические санкции американского президента Дональда Трампа против России создают проблемы союзникам США, считает сенатор Совфеда Алексей Пушков. РИА Новости, 01.11.2025
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Энергетические санкции американского президента Дональда Трампа против России создают проблемы союзникам США, считает сенатор Совфеда Алексей Пушков.
"Энергетические санкции Трампа против России создают проблемы его союзникам - от Венгрии до Японии. (Премьер Виктор - ред.) Орбан уже просил Трампа исключить Венгрию из зоны применения санкций в силу критической зависимости страны от российской нефти и газа, но пока получил отказ. Однако тема не снята", - написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, теперь по пути Венгрии пошла Болгария, поскольку из-за санкций США против "Лукойла" может остановиться принадлежащий российской компании крупнейший НПЗ в Болгарии, снабжающий топливом всю страну и обеспечивающий около 80% потребностей страны в топливе.
"Болгария хочет уговорить администрацию Трампа хотя бы перенести сроки ввода санкций в действие, чтобы правительство, не готовое к этому, нашло способ решения проблемы", - пояснил законодатель.
Что касается Японии, то, находясь там с визитом, уже сам Трамп просил нового премьера Санаэ Такаити прекратить закупки российского СПГ, написал Пушков. "Но в Токио уже Трамп получил отказ. Япония на 30% зависит от российского газа, и заменить его нечем", - подчеркнул законодатель.
