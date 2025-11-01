Рейтинг@Mail.ru
Илья Самсонов перешел в "Сочи" после семи сезонов в НХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
01.11.2025
Илья Самсонов перешел в "Сочи" после семи сезонов в НХЛ
Илья Самсонов перешел в "Сочи" после семи сезонов в НХЛ - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Илья Самсонов перешел в "Сочи" после семи сезонов в НХЛ
Бывший голкипер клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз", "Вегас Голден Найтс" и "Торонто Мейпл Лифс" Илья Самсонов подписал контракт с... РИА Новости Спорт, 01.11.2025
хоккей
спорт
северная америка
спорт, северная америка
Хоккей, Спорт, Северная Америка
Илья Самсонов перешел в "Сочи" после семи сезонов в НХЛ

Илья Самсонов подписал контракт с "Сочи" на два сезона

Илья Самсонов
Илья Самсонов - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Илья Самсонов. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывший голкипер клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз", "Вегас Голден Найтс" и "Торонто Мейпл Лифс" Илья Самсонов подписал контракт с командой Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи", сообщается в Telegram-канале КХЛ.
Соглашение рассчитано на два сезона.
«
"После семи сезонов в Северной Америке 28-летний Илья Самсонов возвращается в КХЛ", - говорится в сообщении.
Самсонов был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2015 года под общим 22-м номером клубом "Вашингтон Кэпиталз". Всего он сыграл в лиге 200 матчей, одержав 118 побед, оформив 15 шатаутов и отразив 90,2% бросков по своим воротам, коэффициент надежности вратаря составил 2,77.
Илья Сорокин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Хоккеист "Айлендерса" назвал игру Сорокина феноменальной
1 ноября
 
ХоккейСпортСеверная Америка
 
