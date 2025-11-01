Илья Самсонов перешел в "Сочи" после семи сезонов в НХЛ

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывший голкипер клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз", "Вегас Голден Найтс" и "Торонто Мейпл Лифс" Илья Самсонов подписал контракт с командой Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи", сообщается в Telegram-канале КХЛ.
Соглашение рассчитано на два сезона.
«
"После семи сезонов в Северной Америке 28-летний Илья Самсонов возвращается в КХЛ", - говорится в сообщении.
Самсонов был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2015 года под общим 22-м номером клубом "Вашингтон Кэпиталз". Всего он сыграл в лиге 200 матчей, одержав 118 побед, оформив 15 шатаутов и отразив 90,2% бросков по своим воротам, коэффициент надежности вратаря составил 2,77.
