Илья Самсонов перешел в "Сочи" после семи сезонов в НХЛ

Самсонов был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2015 года под общим 22-м номером клубом "Вашингтон Кэпиталз". Всего он сыграл в лиге 200 матчей, одержав 118 побед, оформив 15 шатаутов и отразив 90,2% бросков по своим воротам, коэффициент надежности вратаря составил 2,77.