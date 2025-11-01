После обстрела ВСУ в Херсонской области погиб один человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены при обстреле ВСУ левобережной части Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Из-за украинских обстрелов левобережья погиб один человек, двое получили ранения", - написал Сальдо в своем Telegram -канале.

В частности, по его словам, 80-летний мужчина погиб в ходе целенаправленного обстрела жилого сектора в Алешках, также в городе осколками повреждены фасад и остекление админздания "Херсонгаза".