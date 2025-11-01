https://ria.ru/20251101/saldo-2052318727.html
После обстрела ВСУ в Херсонской области погиб один человек
После обстрела ВСУ в Херсонской области погиб один человек - РИА Новости, 01.11.2025
После обстрела ВСУ в Херсонской области погиб один человек
Один человек погиб, двое ранены при обстреле ВСУ левобережной части Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T14:38:00+03:00
2025-11-01T14:38:00+03:00
2025-11-01T14:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
https://ria.ru/20251101/ukraina-2051830535.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:108:2443:1940_1920x0_80_0_0_cfba88f858c918bbfb953240345ce6d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
После обстрела ВСУ в Херсонской области погиб один человек
Сальдо: после обстрела ВСУ в Херсонской области один человек погиб и двое ранены
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены при обстреле ВСУ левобережной части Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Из-за украинских обстрелов левобережья погиб один человек, двое получили ранения", - написал Сальдо
в своем Telegram
-канале.
В частности, по его словам, 80-летний мужчина погиб в ходе целенаправленного обстрела жилого сектора в Алешках, также в городе осколками повреждены фасад и остекление админздания "Херсонгаза".
"В Великих Копанях пострадали 46-летняя женщина и 48-летний мужчина. Оба направлены на лечение в Скадовскую ЦРБ", - подчеркнул губернатор.