Здание Ярославского вокзала на Комсомольской площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. РЖД открывают детские зоны на вокзалах, игровые площадки возле них и начали устанавливать детские унитазы в туалетах, сообщили РИА Новости в компании.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин утвердил пакет рекомендаций для комфортного путешествия пассажиров с детьми. В частности, это касается железнодорожного транспорта. Там говорится об организации на вокзалах игровых площадок и детских унитазов в туалетах, в поездах - вагонов для семей с детьми с игровыми зонами и местами для хранения колясок и багажа и о других мерах.

« "Вокзалы мы оснащаем детскими игровыми зонами, комнатами матери и ребенка с пеленальными столиками и приборами для подогрева детского питания и сушки белья и т.д. Так уже несколько лет реализуется проект по обустройству в зданиях вокзалов сети РЖД специально оборудованных пространств для маленьких пассажиров. Их количество ежегодно растет. Сегодня уже действуют более 180 детских комнат и игровых зон (18% от общего числа вокзалов)", - сообщили в компании.

Также реализуется проект по размещению детских площадок на привокзальных территориях. Всего таких площадок уже более 50. Например, детские площадки, установленные на прилегающей территории вокзалов Самара Переславль-Залесский , рассчитаны на детей разных возрастов и пользуются популярностью не только среди пассажиров, но и у местных жителей. А на привокзальной площади Чудово установлены арт-объекты в виде героев советской мультипликации.

Перечень сервисов и услуг, предоставляемых на вокзалах сети РЖД, ежегодно обновляется и повышаются стандарты качества обслуживания пассажиров.

Так, на всех современных вокзалах и ТПУ обеспечена доступная среда. Например, на городских вокзалах в пределах МЦД ( Москва Московская область ) и на новых вокзалах (например, Грозный , Пурпе, Лена) предусмотрены пандусы и вертикальный транспорт. Входные группы ранее существующих вокзалов также оборудуются пандусами. При капитальном ремонте и модернизации многоуровневых вокзальных комплексов устанавливаются лифты и подъемники.

"Также начали предусматривать наличие оборудования для детей в санитарных комнатах. Например, начали размещать на разной высоте сантехнические предметы (раковины и писсуары), устанавливать детские унитазы (Волховстрой, Пурпе)", - рассказали в РЖД.

В залах ожидания Центра содействия мобильности размещаются детские уголки с развивающими играми и зоной отдыха.

Есть на вокзалах комнаты отдыха, оборудованные по принципу мини-отелей. Их в настоящее время почти 250. Сделаны залы повышенной комфортности и бизнес-залы и капсулы для сна, где возможно пребывание, в том числе, с ребенком до 5 лет.