МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. РЖД открывают детские зоны на вокзалах, игровые площадки возле них и начали устанавливать детские унитазы в туалетах, сообщили РИА Новости в компании.
Министр транспорта РФ Андрей Никитин утвердил пакет рекомендаций для комфортного путешествия пассажиров с детьми. В частности, это касается железнодорожного транспорта. Там говорится об организации на вокзалах игровых площадок и детских унитазов в туалетах, в поездах - вагонов для семей с детьми с игровыми зонами и местами для хранения колясок и багажа и о других мерах.
В поездах РЖД исчезнут гравитационные туалеты
15 июля, 23:42
«
"Вокзалы мы оснащаем детскими игровыми зонами, комнатами матери и ребенка с пеленальными столиками и приборами для подогрева детского питания и сушки белья и т.д. Так уже несколько лет реализуется проект по обустройству в зданиях вокзалов сети РЖД специально оборудованных пространств для маленьких пассажиров. Их количество ежегодно растет. Сегодня уже действуют более 180 детских комнат и игровых зон (18% от общего числа вокзалов)", - сообщили в компании.
Также реализуется проект по размещению детских площадок на привокзальных территориях. Всего таких площадок уже более 50. Например, детские площадки, установленные на прилегающей территории вокзалов Самара и Переславль-Залесский, рассчитаны на детей разных возрастов и пользуются популярностью не только среди пассажиров, но и у местных жителей. А на привокзальной площади Чудово установлены арт-объекты в виде героев советской мультипликации.
Перечень сервисов и услуг, предоставляемых на вокзалах сети РЖД, ежегодно обновляется и повышаются стандарты качества обслуживания пассажиров.
Так, на всех современных вокзалах и ТПУ обеспечена доступная среда. Например, на городских вокзалах в пределах МЦД (Москва и Московская область) и на новых вокзалах (например, Грозный, Пурпе, Лена) предусмотрены пандусы и вертикальный транспорт. Входные группы ранее существующих вокзалов также оборудуются пандусами. При капитальном ремонте и модернизации многоуровневых вокзальных комплексов устанавливаются лифты и подъемники.
"Также начали предусматривать наличие оборудования для детей в санитарных комнатах. Например, начали размещать на разной высоте сантехнические предметы (раковины и писсуары), устанавливать детские унитазы (Волховстрой, Пурпе)", - рассказали в РЖД.
В залах ожидания Центра содействия мобильности размещаются детские уголки с развивающими играми и зоной отдыха.
Есть на вокзалах комнаты отдыха, оборудованные по принципу мини-отелей. Их в настоящее время почти 250. Сделаны залы повышенной комфортности и бизнес-залы и капсулы для сна, где возможно пребывание, в том числе, с ребенком до 5 лет.
"Холдинг "РЖД" также развивает направления детского досуга. На ряде вокзалов организуются экскурсии и интерактивные программы для детей. Так, например, экскурсии для школьников и юных путешественников организуются на вокзалах Ачинск, Елец, Красноярск, Курган, Гагарин, Липецк, Оренбург, Тюмень и Челябинск. В Волгограде и Самаре проводятся квесты по вокзальным залам, на Павелецком вокзале в Москве действует игровая станция, а в Челябинске есть ростовые шахматы", - добавили в РЖД.