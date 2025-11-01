Рейтинг@Mail.ru
15:17 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/rzhd-2052330915.html
РЖД открывают детские зоны на вокзалах
РЖД открывают детские зоны на вокзалах, игровые площадки возле них и начали устанавливать детские унитазы в туалетах, сообщили РИА Новости в компании.
самара
москва
челябинск
андрей никитин (политик)
ржд
самара
москва
челябинск
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
самара, москва, челябинск, андрей никитин (политик), ржд
Самара, Москва, Челябинск, Андрей Никитин (политик), РЖД
РЖД открывают на вокзалах детские зоны, игровые площадки, ставят детские унитазы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Ярославского вокзала на Комсомольской площади в Москве
Здание Ярославского вокзала на Комсомольской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Ярославского вокзала на Комсомольской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. РЖД открывают детские зоны на вокзалах, игровые площадки возле них и начали устанавливать детские унитазы в туалетах, сообщили РИА Новости в компании.
Министр транспорта РФ Андрей Никитин утвердил пакет рекомендаций для комфортного путешествия пассажиров с детьми. В частности, это касается железнодорожного транспорта. Там говорится об организации на вокзалах игровых площадок и детских унитазов в туалетах, в поездах - вагонов для семей с детьми с игровыми зонами и местами для хранения колясок и багажа и о других мерах.
«
"Вокзалы мы оснащаем детскими игровыми зонами, комнатами матери и ребенка с пеленальными столиками и приборами для подогрева детского питания и сушки белья и т.д. Так уже несколько лет реализуется проект по обустройству в зданиях вокзалов сети РЖД специально оборудованных пространств для маленьких пассажиров. Их количество ежегодно растет. Сегодня уже действуют более 180 детских комнат и игровых зон (18% от общего числа вокзалов)", - сообщили в компании.
Также реализуется проект по размещению детских площадок на привокзальных территориях. Всего таких площадок уже более 50. Например, детские площадки, установленные на прилегающей территории вокзалов Самара и Переславль-Залесский, рассчитаны на детей разных возрастов и пользуются популярностью не только среди пассажиров, но и у местных жителей. А на привокзальной площади Чудово установлены арт-объекты в виде героев советской мультипликации.
Перечень сервисов и услуг, предоставляемых на вокзалах сети РЖД, ежегодно обновляется и повышаются стандарты качества обслуживания пассажиров.
Так, на всех современных вокзалах и ТПУ обеспечена доступная среда. Например, на городских вокзалах в пределах МЦД (Москва и Московская область) и на новых вокзалах (например, Грозный, Пурпе, Лена) предусмотрены пандусы и вертикальный транспорт. Входные группы ранее существующих вокзалов также оборудуются пандусами. При капитальном ремонте и модернизации многоуровневых вокзальных комплексов устанавливаются лифты и подъемники.
"Также начали предусматривать наличие оборудования для детей в санитарных комнатах. Например, начали размещать на разной высоте сантехнические предметы (раковины и писсуары), устанавливать детские унитазы (Волховстрой, Пурпе)", - рассказали в РЖД.
В залах ожидания Центра содействия мобильности размещаются детские уголки с развивающими играми и зоной отдыха.
Есть на вокзалах комнаты отдыха, оборудованные по принципу мини-отелей. Их в настоящее время почти 250. Сделаны залы повышенной комфортности и бизнес-залы и капсулы для сна, где возможно пребывание, в том числе, с ребенком до 5 лет.
"Холдинг "РЖД" также развивает направления детского досуга. На ряде вокзалов организуются экскурсии и интерактивные программы для детей. Так, например, экскурсии для школьников и юных путешественников организуются на вокзалах Ачинск, Елец, Красноярск, Курган, Гагарин, Липецк, Оренбург, Тюмень и Челябинск. В Волгограде и Самаре проводятся квесты по вокзальным залам, на Павелецком вокзале в Москве действует игровая станция, а в Челябинске есть ростовые шахматы", - добавили в РЖД.
СамараМоскваЧелябинскАндрей Никитин (политик)РЖД
 
 
