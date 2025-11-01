Услугами проката детских вещей воспользовались 2 тысячи смоленских семей

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Услугами пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных и детей до трех лет, открытых во всех муниципальных округах Смоленской области в рамках нацпроекта "Семья", воспользовались уже около 2 тысяч семей, сообщает пресс-служба облправительства.

В пунктах представлен широкий ассортимент вещей для детей: автолюльки, шезлонги, ходунки, различные типы колясок, столики для кормления и многое другое. Особой популярностью пользуются прогулочные коляски, автокресла, санки-коляски, детские стульчики для кормления и детские манежи.

Воспользоваться услугами пунктов проката могут многодетные и молодые семьи (до 35 лет включительно) с детьми, семьи с единственным родителем, а также семьи, в которых воспитывается ребенок-инвалид, дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, и семьи участников СВО.