21:48 01.11.2025
"Роснано" контактирует со следствием по делу Кушнарева
"Роснано" заявило РИА Новости, что находится в контакте со следствием по делу бывшего топ-менеджера Андрея Кушнарева о растрате 7,5 миллиардов рублей компании. РИА Новости, 01.11.2025
"Роснано" контактирует со следствием по делу Кушнарева

"Роснано" контактирует со следствием по делу Кушнарева о растрате 7,5 млрд руб

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВывеска компании "Роснано" на здании офиса в Москве
Вывеска компании Роснано на здании офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вывеска компании "Роснано" на здании офиса в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Роснано" заявило РИА Новости, что находится в контакте со следствием по делу бывшего топ-менеджера Андрея Кушнарева о растрате 7,5 миллиардов рублей компании.
Ранее в субботу Генеральная прокуратура России сообщила, что направила в суд уголовное дело в отношении Кушнарева о растрате 7,5 миллиардов рублей АО "Роснано".
"Работа следствия и надзорных органов ведется во взаимодействии с госкомпанией и с предельным вниманием к отделению действительно венчурных проектов от очевидно недобросовестных операций", - сообщили в компании, комментируя дело Кушнарева.
