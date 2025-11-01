https://ria.ru/20251101/rossiya-2052430629.html
"Роснано" контактирует со следствием по делу Кушнарева
"Роснано" заявило РИА Новости, что находится в контакте со следствием по делу бывшего топ-менеджера Андрея Кушнарева о растрате 7,5 миллиардов рублей компании. РИА Новости, 01.11.2025
происшествия
россия
роснано
