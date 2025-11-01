https://ria.ru/20251101/rossiya-2052430486.html
Балицкий рассказал о восстановили электроснабжение в Запорожской области
Электроснабжение, нарушенное из-за атаки ВСУ на энергообъекты, восстанавливают в Запорожской области, без света остается северная часть региона, сообщил... РИА Новости, 01.11.2025
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская область
