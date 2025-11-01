Маргарите Симоньян вручили премию к 20-летию Общественной палаты России

"Многие, наверное, знают, что у нее (Симоньян - ред.) есть очень уважительные причины, по которым она сейчас, к сожалению, не может быть здесь. Мы все очень за нее переживаем. Я думаю, что мы все ей желаем, чтобы у нее все закончилось хорошо. Когда она меня посылала сюда, я спросил: "Что сказать-то, Маргарита?" Она говорит: "Ну ты же знаешь, что я всегда говорю, когда меня награждают". А ее много чем награждают. Я сказал: "Знаю, передам". Она всегда говорит: "Служу России". Вот передаю вам эти слова", - сказал Николов в ходе церемонии.