21:41 01.11.2025
Маргарите Симоньян вручили премию к 20-летию Общественной палаты России
Маргарите Симоньян вручили премию к 20-летию Общественной палаты России
общество, россия, москва, маргарита симоньян
Общество, Россия, Москва, Маргарита Симоньян
Маргарите Симоньян вручили премию к 20-летию Общественной палаты России

Главреду МИА "Россия сегодня" Симоньян вручили премию к 20-летию ОП России

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Премию к 20-летию Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ) вручили главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян.
Торжественная церемония к 20-летию Общественной палаты РФ проходит в субботу в Национальном центре "Россия". Церемония завершает форум ОП РФ "Сообщество".
"Именно честность, честная позиция, ответственность перед людьми - вот что формирует доверие к Общественной палате. Безусловно, особую роль в этих процессах играют журналисты, общественные деятели, те, кто умеет говорить просто и честно, порой об очень сложном. Благодаря таким людям мы с вами видим, как медиа становится живым и ярким голосом нашего общества. Итак, премия вручается главному редактору телеканала RT с 2005 года и медиагруппы "России сегодня" с 2013 года… Члену третьего состава Общественной палаты Российской Федерации Маргарите Симоновне Симоньян", - объявила в ходе церемонии Светлана Зейналова.
В зале награду встретили аплодисментами. Заместитель главного редактора RT Алексей Николов получил награду за Симоньян и выступил со словами благодарности от ее имени.
"Многие, наверное, знают, что у нее (Симоньян - ред.) есть очень уважительные причины, по которым она сейчас, к сожалению, не может быть здесь. Мы все очень за нее переживаем. Я думаю, что мы все ей желаем, чтобы у нее все закончилось хорошо. Когда она меня посылала сюда, я спросил: "Что сказать-то, Маргарита?" Она говорит: "Ну ты же знаешь, что я всегда говорю, когда меня награждают". А ее много чем награждают. Я сказал: "Знаю, передам". Она всегда говорит: "Служу России". Вот передаю вам эти слова", - сказал Николов в ходе церемонии.
Юбилейный форум Общественной палаты РФ (ОП РФ) "Сообщество" стартовал на площадке Национального центра "Россия" в Москве 31 октября и продлился два дня.
Форум "Сообщество" ежегодно проводится Общественной палатой РФ начиная с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой.
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Антиутопия Симоньян стала книгой месяца в сети "Читай-город"
28 октября, 19:11
 
Общество Россия Москва Маргарита Симоньян
 
 
